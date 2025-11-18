Μαριάμ Σουλακιώτη: Η ζωή της serial killer ηγουμένης γίνεται ταινία τρόμου – Ο τρόπος δράσης της και η επεισοδιακή σύλληψη της

Ξεκινούν τα γυρίσματα στην Ελλάδα για το θρίλερ «Ο ήχος της σιωπής», που βασίζεται στην ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Joyce A. Nashawati, ενώ για τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν επιλεχθεί η Millie Brady και η Elsa Lekakou.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ελλάδα της δεκαετίας του 70 και βασίζεται στην ιστορία της ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη, που πιστεύεται ότι είναι μία από τις γυναίκες serial killers με τα περισσότερα θύματα στον 20ο αιώνα.

Η Άλις, μία νεαρή τουρίστρια από τις ΗΠΑ, κάνει κάμπινγκ σε μία ερημική παραλία με άλλους χίπιδες. Η Κριστίνα δουλεύει σε ταβέρνα που βρίσκεται κοντά στο κάμπινγκ. Το κάμπινγκ δέχεται επίθεση από την αστυνομία. Οι δύο πρωταγωνίστριες καταφέρνουν να διαφύγουν, αλλά η Κριστίνα τραυματίζεται. Καταφεύγουν για βοήθεια στο γειτονικό μοναστήρι, αλλά εκεί δεν βρίσκουν την ασφάλεια, που ήλπιζαν.

Η Nashawati,επεσήμανε ότι εντυπωσιάστηκε όταν ο σεναριογράφος της παρουσίασε την αληθινή ιστορία της Μαριάμ Σουλακιώτη, «μιας ηγουμένης που “εξάγνισε” περισσότερους από 300 πιστούς με βάναυσες τελετές».

Η Nashawati που έχει μεγαλώσει μεταξύ της Ελλάδας, της Γκάνας και του Κουβέιτ, παρατήρησε ότι το μοναστήρι, όπου έλαβαν χώρα τα πραγματικά γεγονότα βρίσκεται μόλις μία ώρα από την παραθαλάσσια πόλη των παιδικών της χρόνων.

«Ελπίζω να παρασύρω το κοινό σε μια έντονη συναισθηματική εμπειρία, παρακολουθώντας δύο νεαρά κορίτσια γεμάτα ιδεαλισμό να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα καθώς ο κόσμος τους ανατρέπεται», σχολίασε.

Ποια ήταν η serial killer ηγουμένη Μαριάμ Σουλακιώτη

Η Μαριάμ Σουλακιώτη ή Μαριάμ Σουλακιώτου γνωστή επίσης στον τύπο με το προσωνύμιο «Η Γυναίκα Ρασπούτιν» , ήταν παλαιοημερολογίτισσα μοναχή, ηγούμενη της Μονής Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσας.

Ήταν αφοσιωμένη οπαδός του αυτοαποκαλούμενου Αρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη, τον οποίο δεν αναγνώριζε ούτε η εκκλησία της Ελλάδας ούτε οι παλαιοημερολογίτες.

Συνελήφθη πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1950 για παράνομη εξαγωγή ελαιόλαδου στην Κύπρο και εισαγωγή ελαστικών. Τον Φεβρουάριο του 1951 απαγγέλθηκαν στην ίδια και σε άλλες 13 μοναχές και μοναχούς κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απάτη, πλαστογραφία διαθήκης, εκβιασμό και βασανιστήρια.

Η Σουλακιώτη ενθάρρυνε πλούσιες γυναίκες να ενταχθούν στο μοναστήρι και στη συνέχεια τις βασάνιζε μέχρι να δωρίσουν τις περιουσίες τους σε αυτό. Μόλις τα χρήματα δωρίζονταν, τα καταχραζόταν και σε ορισμένες περιπτώσεις σκότωνε την δωρήτρια.

Από το 1940 και μετά, αφού έθεσε υπό τον έλεγχό της τις υπόλοιπες μοναχές του μοναστηριού, λέγεται ότι τις έστελνε σε όλη την Ελλάδα για να αναζητήσουν πλούσιες «γεροντοκόρες, χήρες και οικογένειες» για να προσηλυτίσουν.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση της

Μπήκε στο στόχαστρο της αστυνομίας μετά από ανώνυμη καταγγελία από την κόρη μιας πλούσιας γυναίκας που είχε κληροδοτήσει όλη της την περιουσία στο μοναστήρι. Η καταγγέλλουσα επέμενε ότι η μητέρα της δεν θα το έκανε αυτό χωρίς να την αναγκάσουν, και κατηγόρησε τη διοίκηση του μοναστηριού για «εκβιασμούς και απειλές».

Το 1949 η αστυνομία επισκέφτηκε εκ νέου το μοναστήρι στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της Ελληνοαμερικανίδας Συμέλα Σπυρίδη. Ο πατέρας της Χρήστος Σπυρίδης, είχε καλέσει τις ελληνικές αρχές από το Οχάιο για να τις ενημερώσει πως το παιδί του παρασύρθηκε στο μοναστήρι από τη μοναχή Μαριάμ Ζαφειροπούλου. Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 1950 80 αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο μοναστήρι. Στις εγκαταστάσεις βρέθηκαν 36 παιδιά και αρκετές γυναίκες, υποσιτισμένες και δεμένες.

Η Μαριάμ Σουλακιώτη πέθανε στις φυλακές Αβέρωφ το 1954.

