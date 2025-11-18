Ο Freddie Mercury έγινε (υπέροχο) νόμισμα (videos)

Ένα νέο νόμισμα του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Ηνωμένου Βασιλείου προς τιμήν του εμβληματικού αρχηγού των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι παρουσιάστηκε και η αδερφή του δήλωσε ότι ο φόρος τιμής θα «σήμαινε τα πάντα» για τον θρυλικό τραγουδιστή.

Στο νόμισμα ο Φρέντι Μέρκιουρι παρουσιάζεται να τραγουδά με το ξεχωριστό του στυλ.

Britain's Royal Mint unveiled a new coin celebrating Freddie Mercury, featuring his portrait and signature, as part of its ‘Music Legends’ series pic.twitter.com/rAwt9jr2HQ — Reuters (@Reuters) November 18, 2025

Οι περίπλοκες λεπτομέρειες του νομίσματος αφηγούνται την ιστορία του εξαιρετικού ταλέντου του. Η φημισμένη φωνητική του έκταση τεσσάρων οκτάβων συμβολίζεται από ένα μουσικό πεντάγραμμο που περιβάλλει την άκρη του νομίσματος και εκτείνεται από τα μπάσα έως τα πρίμα.

Πηγή έμπνευσης για το σχέδιο είναι η αξέχαστη εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι στο Live Aid. Ορισμένες εκδόσεις του νομίσματος ενσωματώνουν επίσης χρώμα, απεικονίζοντας έντονα το εμβληματικό κίτρινο σακάκι του τραγουδιστή.

credit: royalmint

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν ήταν απλώς ένας μουσικός. Ήταν μια δύναμη της φύσης που μεταμόρφωνε κάθε σκηνή στην οποία πάτησε. Αυτό το νόμισμα αποτυπώνει αυτή την ενέργειά του και τιμά ένα πραγματικά παγκόσμιο είδωλο του οποίου η επιρροή συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Το επίπεδο λεπτομέρειας σε αυτό το σχέδιο, από την υπογραφή του μέχρι το μουσικό πεντάγραμμο που αντιπροσωπεύει την απίστευτη φωνητική του γκάμα, καθιστά αυτό ένα από τα πιο ξεχωριστά αναμνηστικά μας νομίσματα» ανέφερε η Ρεμπέκα Μόργκαν, διευθύντρια αναμνηστικών νομισμάτων στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο.

Britain's Royal Mint is celebrating Freddie Mercury with a new coin design that marks 40 years since his iconic Live Aid concert performance. pic.twitter.com/AuXLDQ0hYV November 18, 2025

Το γεγονός ότι μας επισκέφτηκε η Κασμίρα Μπουλσάρα για την κοπή του πρώτου νομίσματος με τον Φρέντι Μέρκιουρι ήταν απίστευτα συγκινητικό και έκανε αυτό το έργο ακόμα πιο ξεχωριστό» είπε.

Η αδερφή του αείμνητου τραγουδιστή τόνισε ότι ο Φρέντι θα ήταν απόλυτα ενθουσιασμένος αν έβλεπε να τιμάται με αυτόν τον τρόπο και να γνώριζε ότι η οικογένειά του συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του φόρου τιμής».

«Πάντα έτρεφε τόσο μεγάλο σεβασμό για τις βρετανικές παραδόσεις και τους θεσμούς, και το να τιμά το Βασιλικό Νομισματοκοπείο την κληρονομιά του με τόσο όμορφη τέχνη θα σήμαινε τα πάντα για αυτόν. Το νόμισμα αποτυπώνει τέλεια το πάθος του και τη χαρά που έφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσω της μουσικής του» υπογράμμισε.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991, παραμένει είδωλο για γενιές για διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» και «Don’t Stop Me Now».

Διαβάστε επίσης:

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Ο Daniel Craig στην πιο σκοτεινή υπόθεση του Benoit Blanc (photos/videos)

Μαράια Κάρεϊ: Στο Billboard Hot 100 νωρίτερα από ποτέ το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You» (Video)

David Coverdale: Ο θρυλικός frontman των Whitesnake ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη μουσική σκηνή (Videos)