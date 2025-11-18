search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 23:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 12:57

Ο Freddie Mercury έγινε (υπέροχο) νόμισμα (videos)

18.11.2025 12:57
freddie_coin
Royal Mint via AP

Ένα νέο νόμισμα του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Ηνωμένου Βασιλείου προς τιμήν του εμβληματικού αρχηγού των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι παρουσιάστηκε και η αδερφή του δήλωσε ότι ο φόρος τιμής θα «σήμαινε τα πάντα» για τον θρυλικό τραγουδιστή.

Στο νόμισμα ο Φρέντι Μέρκιουρι παρουσιάζεται να τραγουδά με το ξεχωριστό του στυλ.

Οι περίπλοκες λεπτομέρειες του νομίσματος αφηγούνται την ιστορία του εξαιρετικού ταλέντου του. Η φημισμένη φωνητική του έκταση τεσσάρων οκτάβων συμβολίζεται από ένα μουσικό πεντάγραμμο που περιβάλλει την άκρη του νομίσματος και εκτείνεται από τα μπάσα έως τα πρίμα.

Πηγή έμπνευσης για το σχέδιο είναι η αξέχαστη εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι στο Live Aid. Ορισμένες εκδόσεις του νομίσματος ενσωματώνουν επίσης χρώμα, απεικονίζοντας έντονα το εμβληματικό κίτρινο σακάκι του τραγουδιστή.

credit: royalmint

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν ήταν απλώς ένας μουσικός. Ήταν μια δύναμη της φύσης που μεταμόρφωνε κάθε σκηνή στην οποία πάτησε. Αυτό το νόμισμα αποτυπώνει αυτή την ενέργειά του και τιμά ένα πραγματικά παγκόσμιο είδωλο του οποίου η επιρροή συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Το επίπεδο λεπτομέρειας σε αυτό το σχέδιο, από την υπογραφή του μέχρι το μουσικό πεντάγραμμο που αντιπροσωπεύει την απίστευτη φωνητική του γκάμα, καθιστά αυτό ένα από τα πιο ξεχωριστά αναμνηστικά μας νομίσματα» ανέφερε η Ρεμπέκα Μόργκαν, διευθύντρια αναμνηστικών νομισμάτων στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο.

Το γεγονός ότι μας επισκέφτηκε η Κασμίρα Μπουλσάρα για την κοπή του πρώτου νομίσματος με τον Φρέντι Μέρκιουρι ήταν απίστευτα συγκινητικό και έκανε αυτό το έργο ακόμα πιο ξεχωριστό» είπε.

Η αδερφή του αείμνητου τραγουδιστή τόνισε ότι ο Φρέντι θα ήταν απόλυτα ενθουσιασμένος αν έβλεπε να τιμάται με αυτόν τον τρόπο και να γνώριζε ότι η οικογένειά του συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του φόρου τιμής».

«Πάντα έτρεφε τόσο μεγάλο σεβασμό για τις βρετανικές παραδόσεις και τους θεσμούς, και το να τιμά το Βασιλικό Νομισματοκοπείο την κληρονομιά του με τόσο όμορφη τέχνη θα σήμαινε τα πάντα για αυτόν. Το νόμισμα αποτυπώνει τέλεια το πάθος του και τη χαρά που έφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσω της μουσικής του» υπογράμμισε.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991, παραμένει είδωλο για γενιές για διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» και «Don’t Stop Me Now».

Διαβάστε επίσης:

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Ο Daniel Craig στην πιο σκοτεινή υπόθεση του Benoit Blanc (photos/videos)

Μαράια Κάρεϊ: Στο Billboard Hot 100 νωρίτερα από ποτέ το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You» (Video)

David Coverdale: Ο θρυλικός frontman των Whitesnake ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη μουσική σκηνή (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exafanisi thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

ksylodarmos-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

paok basket eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIBA Europe Cup: Πρωτιά και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ (Video)

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Γάζα

trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Πήγαινε γυρεύοντας»: Ο Λευκός Οίκος κάλυψε τον Τραμπ για τη δημοσιογράφο που χαρακτήρισε «γουρούνα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

ford-technology-eu-traffic_sign_recognition
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 23:52
exafanisi thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

ksylodarmos-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

paok basket eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIBA Europe Cup: Πρωτιά και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ (Video)

1 / 3