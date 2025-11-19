Αχαΐα: Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του 4χρονου οι γονείς και οι συγγενείς του – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα Σπάτα Αχαΐας.

Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι το αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τη ζωή του, μία εβδομάδα αργότερα ο θείος του αγοριού αποκάλυψε ότι το παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο που είχαν με ATV («γουρούνα») που οδηγούσε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε ο ίδιος όταν μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Κάτω Αχαΐας για να αποκαλύψει την αλήθεια, οι τύψεις που ένιωθε τον οδήγησαν στο να ομολογήσει το τι ακριβώς συνέβη.

Μάλιστα, η εκπομπή Live News παρουσίασε τη συγκλονιστική ομολογία του 25χρονου στους αστυνομικούς, με τον ίδιο να περιγράφει τα όσα συνέβησαν τη μέρα του μοιραίου περιστατικού.

Αχαΐα: Όσα ανέφερε ο θείος του 4χρονου στην ομολογία του

«Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια. Δε θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Το παιδί μου ζητούσε επίμονα να βγούμε να παίξουμε με τη “γουρούνα”. Παρόλο που του είπα να πάμε με τα πόδια, του είχα αδυναμία και δεν του χάλασα χατίρι. Η γουρούνα, που ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι, με το κλειδί επάνω. Τον κρατούσα μπροστά και κινήθηκα με μηδενική ταχύτητα στον κατηφορικό δρόμο. Όταν πέσαμε, δεν ήμασταν ούτε δέκα μέτρα από το σπίτι. Από εκεί και πέρα δε θυμάμαι τίποτα άλλο», ανέφερε ο 25χρονος άνδρας, συγκλονισμένος από τον θάνατο του ανιψιού του.

«Πιστεύω ότι κανείς δεν είπε την αλήθεια γιατί πίστευαν ότι το παιδί δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο κέντρο υγείας Κάτω Αχαΐας με μετέφεραν η κοπέλα μου και ο γαμπρός μου και στη συνέχεια πήγα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Έμαθα για τον θάνατο του παιδιού από φιλικό μου πρόσωπο που ήρθε στο νοσοκομείο. Ήμουν σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν είδα ποιος απομάκρυνε τη “γουρούνα”, δεν είδα ποιος πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Έμαθα, όμως, ότι ξεκίνησαν για να το πάνε ο παππούς και η γιαγιά στο κέντρο υγείας και στη διαδρομή τους βρήκε το ασθενοφόρο. Το πήγαν αρχικά στο κέντρο υγείας και μετά στο Καραμανδάνειο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η προαναφερθείσα εξέλιξη δε φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς για τον 25χρονο εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετωπίζει. Ο ίδιος δεν κρατείται, καθώς είχε αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η οικογένεια του παιδιού εξακολουθεί να μην επιθυμεί την ποινική δίωξή του.

Το κοινό μυστικό στο χωριό, υπό τον φόβο επίρριψης ευθυνών στον πατέρα και τον θείο του 4χρονου

Όπως αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες, ο τρόπος που ο μικρός Ανδρέας έχασε τη ζωή του ήταν κοινό μυστικό στο χωριό, με τους γονείς και τους συγγενείς του παιδιού να γνωρίζουν από την αρχή την αλήθεια.

Μάλιστα, οι συγγενείς του παιδιού είχαν φροντίσει να κρύψουν τη «γουρούνα» όπου επέβαινε ο 4χρονος μαζί με τον 25χρονο, η οποία ανευρέθη μετά την ομολογία του θείου του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος που κρατήθηκε μυστικός ο τρόπος με τον οποίο έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι ήταν το γεγονός ότι η «γουρούνα» βρισκόταν στην κατοχή του πατέρα του παιδιού, χωρίς, όμως, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

Αυτό σήμαινε ότι θα προέκυπταν σημαντικές ευθύνες, και προκειμένου να προφυλάξουν τόσο το θείο, όσο και τον πατέρα του παιδιού, όλοι επέλεξαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

