Αδειάζει Σκρέκα η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ, το μήνυμα Μητσοτάκη για τις πρώτες κάλπες, το παρελθόν Τσίπρα, το μπλέξιμο Τασούλα και ο στόχος Ανδρουλάκη

Καλημέρα σας

Σας είχαμε γράψει εδώ και καιρό, ότι στην επόμενη δικογραφία που θα στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αφορά στον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Κώστα Σκρέκα και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες και τις αναφέρουμε με τις ανάλογες επιφυλάξεις γιατί ακόμα δεν είναι οριστικό.

Αν πάντως αυτά τα επιβεβαιωθούν – προς το τέλος του μήνα αρχές Δεκεμβρίου – είναι βέβαιο, σε ό,τι αφορά τον Κώστα Σκρέκα, ότι δεν θα μπορεί να «κρατηθεί» και θα παραιτηθεί από Γραμματέας της ΝΔ.

Άλλωστε κομματικοί φίλοι του και εχθροί, δεν θεώρησαν και πότε ως σπουδαία την επιλογή του από τον Μητσοτάκη για την θέση.

Για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα δεν είμαι βέβαιος γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στοιχεία δεν θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά.

Να δούμε όμως τι θα γράψουν στο τέλος οι εισαγγελείς γιατί πολλά ακούγονται.

Μάλιστα κάποιοι αναφέρουν ότι στη δικογραφία θα υπάρχουν και καμιά δεκαριά βουλευτές.

– Με άλλα λόγια, εκεί που πάει να ξεδιπλώσει αντεπίθεση η κυβέρνηση, όλο και κάτι προκύπτει, που λειτουργεί ανασχετικά.

Εκλογές το 2027…

Είπε διάφορα ενδιαφέροντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην ΕΡΤnews.

Για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα να έχει κάποια έκπληξη η συνέντευξη, αλλά… είχε τελικά.

Περίμενα ότι θα περιορίζονταν στην προβολή των παροχών και των ενεργειακών συμφωνιών, στην εξομάλυνση κάποιων προβλημάτων (ΕΛΤΑ, στεγαστικό, αγροτικά) και ίσως κάποια νέα μέτρα, όπως η έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων.

Αλλά όχι.

Την έκπληξη την κρατούσε για τις… εκλογές.

Είπε βέβαια ότι αυτές θα γίνουν το 2027 και με τον ίδιο εκλογικό νόμο και με στόχο την αυτοδυναμία. Για να επιμένει, κάτι θα ξέρει και δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης.

… αλλά με το στοίχημα στην πρώτη κάλπη

Αλλά είπε και κάτι… που επιδέχεται ερμηνείας: «Ακούω και διαβάζω σενάρια για δεύτερες, τρίτες εκλογές, δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μία εκλογή τα ο 27, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της».

Κατ’ αρχάς, για δεύτερες και τρίτες εκλογές, τα διαρρέουν κυρίως κυβερνητικοί παράγοντες – και επιπλέον τις δεύτερες τις έχει κάνει και ο ίδιος, δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε παράξενο.

Και το κρίσιμο ερώτημα: Τι πάει να πει υπάρχει μία εκλογή; Αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, τι θα συμβεί; Τι έχει στο δικό του το μυαλό ο πρωθυπουργός γι’ αυτή την περίπτωση; Δεν θα προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές για να κερδίσει την αυτοδυναμία;

– Εκτός βέβαια κι αν η εξήγηση είναι πιο απλή: Φοβάται τη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Να θεωρήσουν δηλαδή πολλοί δυνητικοί ψηφοφόροι της ΝΔ ότι επειδή δεν θα βγει κυβέρνηση από την πρώτες εκλογές, να μην πάνε στις κάλπες και να περιμένουν τη δεύτερη αναμέτρηση. Και κάπως έτσι θέλει να τους παρακινήσει, αναγορεύοντας την πρώτη Κυριακή σε μητέρα των μαχών.

Αναβίωση

Σαν να στήνεται σιγά σιγά το σκηνικό των επόμενων μηνών και μέχρι τις εκλογές:

Νέα αιχμή χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα και νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Έτσι θα πάμε – με αιχμές εκατέρωθεν και συζήτηση επί του βιβλίου – για καιρό. Με αναβίωση της παλαιάς κόντρας, κάτι που δεν είναι και δύσκολο πράγμα, εδώ που τα λέμε.

Βλέπετε, η σχέση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, λόγω δυνητικής συμμαχίας, έστω κυβερνητικής επιθυμίας για κάτι τέτοιο, είναι διαφορετική κατάσταση.

Η συμμαχία και το πρόγραμμα

Και επειδή χθες είχαμε και συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη (στον Νίκο Χατζηνικολάου στο real fm) ας κρατήσουμε το εξής ως τροφή για σκέψη: Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κερδίσει τις εκλογές έστω με μία ψήφο διαφορά. Και μετά θα συνεργαστεί με όποιο κόμμα θα δεχθεί το πρόγραμμά του. Άρα, μπορεί δεν αποκλείεται κανένα κόμμα, ούτε η ΝΔ.

Το «όποιος συμφωνεί με το πρόγραμμά μου» είναι προφανώς βερμπαλισμός, καθώς όταν κάνεις συμμαχία και κυρίως όταν η νίκη είναι οριακή, το υπό εφαρμογή πρόγραμμα, προκύπτει από σύνθεση και δεν πάει ο ένας σύμμαχος να εφαρμόσει το πρόγραμμα του άλλου – δεν έχει καμία υποχρέωση τέτοια.

Προφανώς κρατάμε ότι μπορεί να κουβεντιάσει με τη ΝΔ – γιατί όχι κι αν χάσει; – και πως η σύνθεση του προγράμματος που θα εφαρμόσει μία κυβέρνηση συμμαχίας θα είναι αποτέλεσμα των εκλογικών συσχετισμών της κάλπης.

Παρελθόν…

Είχαμε επισημάνει από καιρό ότι ο κίνδυνος για τον Αλέξη Τσίπρα με την ιδέα του για το βιβλίο είναι να αναζωπυρώσει μία συζήτηση για το παρελθόν – και να εγκλωβιστεί εκεί.

Μέχρι τώρα όλα τα podcast και οι προδημοσιεύσεις (επίσημες και μη) δείχνουν ότι το βιβλίο είναι μάλλον ετεροβαρές – περισσότερο ασχολείται με τα πίσω, παρά με τα μπροστά.

Δεν είναι και η καλύτερη συνταγή αυτή όταν έχεις πολιτικά σχέδια…

Μπλέξιμο με Τασούλα

Βγήκαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και επέκριναν τον Κώστα Τασούλα για τις «ανησυχίες» περί των πολιτικών εξελίξεων και την απουσία, λέει, συναινέσεων.

Οι αντιδράσεις ήταν και λογικές και αναμενόμενες, καθότι δεν έχει ξαναγίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει (κομματικά στην ουσία) στο πολιτικό παίγνιο.

Έγινε όμως και κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο: Δυσφόρησε και η κυβέρνηση με την πολυπραγμοσύνη του Τασούλα. Γιατί; Διότι οι «ανησυχίες» του είναι στην πραγματικότητα και μία έμμεση παραδοχή ότι η ΝΔ δεν μπορεί να πάρει με τίποτα αυτοδυναμία!

Όταν ανακατεύεσαι εκεί που δεν φτάνουν οι αρμοδιότητές σου, στο τέλος θα μπλέξεις άσχημα με όλους.

Τηλεπικοινωνιακό παζλ σε… τρία κομμάτια

Βίοι αντίθετοι – αλλά όχι και… ασύμβατοι – για ΟΤΕ και Vodafone, τους δύο μόνους παρόχους που ανοίγουν τα χαρτιά τους, την ώρα που η Nova παραμένει σε «silent mode» και η United Group φυλάει τα οικονομικά της σαν κωδικό PIN.

Ο ΟΤΕ στο εννεάμηνο του 2025 εμφάνισε μικρή αλλά σταθερή ενίσχυση: ο τζίρος ανέβηκε 2,3% στα 2,55 δισ., ενώ τα έργα ICT κινήθηκαν δυναμικά με άνοδο 23,8%, φτάνοντας τα 279,7 εκατ. Στη σταθερή τηλεφωνία, η οριακή απώλεια συνδρομητών (-0,9%) δεν φαίνεται να επηρέασε τη συνολική εικόνα, αφού οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξήθηκαν ελαφρά και οι γραμμές οπτικής ίνας πλησιάζουν τις 509.000. Θετικό πρόσημο και στην τηλεόραση, η οποία ξεπέρασε τους 758.000 συνδρομητές.

Στον αντίποδα, η Vodafone Ελλάδος είχε πιο συγκρατημένη πορεία, σύμφωνα με τη βρετανική μητρική. Τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο υποχώρησαν 4,2% στα 518 εκατ., κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης – μια εξέλιξη αναμενόμενη, έστω κι αν επηρεάζει την εικόνα. Στις ευρυζωνικές συνδέσεις καταγράφηκε μείωση 9.000 γραμμών (στις 908.000), ενώ η συνδρομητική τηλεόραση διατηρήθηκε σταθερή γύρω στις 200.000.

Έτσι, ενώ ο ΟΤΕ δείχνει μια πιο σταθεροποιημένη ανοδική πορεία και η Vodafone βρίσκεται σε φάση προσαρμογής μετά το «κύμα» των έργων RRF, η Nova εξακολουθεί να αφήνει τους πάντες να… μαντεύουν. Και το παραπολιτικό συμπέρασμα; Στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, άλλοι μιλούν με αριθμούς, άλλοι με στρατηγικές – και άλλοι με… απόλυτη σιωπή.

Διαβάστε επίσης:

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πότε και πού θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα σε συζήτηση με Βικτόρια Χίσλοπ: «Δεν είμαστε κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα»

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη