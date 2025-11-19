Άνια Τέιλορ-Τζόι, Τζένα Ορτέγκα και Σελίν Σονγκ στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ του Μαρακές

Δυναμική και λαμπερή είναι η σύνθεση της κριτικής επιτροπής του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές (FIFM), το οποίο θα διεξαχθεί από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Με επικεφαλής τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν Χο στην κριτική επιτροπή που θα απονείμει το Étoile d’Or (Χρυσό Αστέρι) συμμετέχουν οι Άνια Τέιλορ-Τζόι και Τζένα Ορτέγκα καθώς και η καταξιωμένη σεναριογράφος και σκηνοθέτις Σελίν Σονγκ.

Επίσης την επιτροπή συμπληρώνουν ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης Καρίμ Αϊνούζ, ο Μαροκινός κινηματογραφιστής Χακίμ Μπιλάμπις, η Γαλλίδα νικήτρια του Χρυσού Φοίνικα Ζουλιά Ντουκουρνό καθώς και ο Ιρανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Πέιμαν Μοάντι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα και εκτός του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ ανακοίνωσαν ότι ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κριστιάν Μουντζίου, νικητής του Χρυσού Φοίνικα των Καννών, θα αναλάβει το ρόλο του μέντορα για τα 28 projects που επιλέχθηκαν φέτος για τα Atlas Workshops, όπως αναφέρει το Deadline.

Η ταινία «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ θα ανοίξει το Φεστιβάλ, ακολουθούμενη από τις ταινίες «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και «Hamnet» της Κλόι Ζάο.

Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν στην τελετή λήξης στις 6 Δεκεμβρίου.

