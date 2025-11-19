Δεύτερη ευκαιρία για οφειλέτες, αυστηρά πρόστιμα για IRIS και νέο πλαίσιο εξωδικαστικών λύσεων – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μία δεύτερη ευκαιρία για όσους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με χρέη, οικονομική ασφυξία και τον κίνδυνο ποινικών διώξεων επιχειρεί να δώσει το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο, οι ασφαλιστικοί φορείς και η αγορά αντιμετωπίζουν οφειλέτες και επαγγελματίες.

Το πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο στη δικαστική προστασία όσων πτωχεύουν, αλλά αγγίζει και την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, που πλέον θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες ψηφιακές και φορολογικές απαιτήσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις κρίσιμες παρεμβάσεις:

1. Αναστολή ποινικών διώξεων για όσους κηρύσσουν πτώχευση

Η ποινική διαδικασία για οφειλές προς την εφορία, τρίτους ή τον ΕΦΚΑ «παγώνει» από τη στιγμή που δημοσιεύεται η απόφαση πτώχευσης. Η αναστολή διαρκεί έως την πλήρη απαλλαγή από τα χρέη — μετά από 1 έως 3 έτη — οπότε και το αδίκημα διαγράφεται οριστικά. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλεται και η παραγραφή του αδικήματος, ώστε το Δημόσιο να μη χάνει δικαιώματα πριν κριθεί η υπόθεση.

2. «Καμπάνες» για όσους δεν δέχονται πληρωμές IRIS

Το νομοσχέδιο προβλέπει υψηλά πρόστιμα για επιχειρήσεις λιανικής που δεν υποστηρίζουν συναλλαγές μέσω IRIS, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα πρόστιμα φτάνουν:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Με μειώσεις 50% σε μικρούς οικισμούς ή νησιά.

Για μη συμμόρφωση στις οδηγίες της ΑΑΔΕ τα πρόστιμα εκτοξεύονται στις 200.000 ευρώ, ενώ σε υποτροπή εντός πενταετίας στα 300.000 ευρώ.

3. Voucher για επαγγελματίες που κινδυνεύουν με κατάρρευση

Ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης: επαγγελματίες που εμφανίζουν σημάδια αφερεγγυότητας θα ενημερώνονται και θα μπορούν να λάβουν voucher για κάλυψη υπηρεσιών πιστοποιημένων συμβούλων. Οι σύμβουλοι θα συντάσσουν σχέδια διάσωσης, ενώ προβλέπεται και υποστήριξη σε ψυχολογικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας το βάρος της υπερχρέωσης.

4. Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με κούρεμα προστίμων έως 75%

Οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς υποθέσεις στο ΣτΕ ή τα διοικητικά δικαστήρια μπορούν έως τις 24 Ιουλίου 2026 να ζητήσουν εξώδικο συμβιβασμό.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις υποθέσεις έως το τέλος του 2026 και θα εκδώσει πρακτικά έως τον Μάρτιο του 2027.

Για να ισχύσει η συμφωνία απαιτείται πληρωμή:

30% του κύριου φόρου, ή

25% του αυτοτελούς προστίμου,

εντός δέκα ημερών.

Αν χαθούν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ακυρώνεται και η αρχική οφειλή επανέρχεται.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να «κουμπώσει» τρεις διαφορετικές ανάγκες: προστασία όσων πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν, αυστηρότερη επιτήρηση της αγοράς και ταχύτερη επίλυση φορολογικών υποθέσεων. Το αν οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν ως πραγματικό δίχτυ ασφαλείας ή ως νέο πλέγμα γραφειοκρατικών βαρών, θα φανεί στην πράξη—εκεί όπου κρίνονται όλα.

Διαβάστε επίσης:

Έμμεσο «φρένο» Στουρνάρα για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

Ο Αντώνης Καμάρας νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές