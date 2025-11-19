Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ – Τότεναμ, Ίντερ – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Συναρπαστικό θέαμα από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την 11η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Asteras Aktor – Παναιτωλικός (22/11, 19:30), Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (23/11, 17:00), ΠΑΟΚ – Κηφισιά (23/11, 19:00) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθεί το ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης (23/11, 21:00) καθώς και τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Ατρόμητος (22/11, 20:00), Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός (24/11, 18:00) και ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (24/11, 20:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική όπου τα βλέμματα στρέφονται στο λονδρέζικο ντέρμπι Άρσεναλ – Τότεναμ (23/11, 18:30) καθώς και στις αναμετρήσεις Μπέρνλι – Τσέλσι (22/11, 14:30), Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ (22/11, 17:00), Νιουκάστλ – Μάνσεστερ Σίτι (22/11, 19:30) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον (24/11, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 13η αγωνιστική και τους αγώνες Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο (22/11, 17:15), Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (23/11, 22:00), Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης (23/11, 19:30) να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 11η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στους αγώνες του Σαββάτου (23/11, 16:30), Μπάγερν – Φράιμπουργκ, Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη και Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν. Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άγιαξ-Εξέλσιορ (22/11, 19:45), Χερενφέιν-Άλκμααρ (23/11, 13:30) και Φέγενορντ-Ναϊμέγκεν (23/11, 15:30) για την 13η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2. Επίσης, την Πέμπτη 20/11 στις 14:00 θα προβληθεί στο Novasports Prime η κλήρωση των Play Offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την 12η αγωνιστική της Serie A όπου δεσπόζει το «Derby Della Madonina», Ίντερ – Μίλαν (23/11, 21:45), καθώς και οι αναμετρήσεις Νάπολι – Αταλάντα (22/11, 21:45), Φιορεντίνα – Γιουβέντους (22/11, 19:00), Κρεμονέζε – Ρόμα (23/11, 16:00). Για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ θα μεταδοθούν οι αγώνες Miami Heat-Golden State Warriors (20/11, ξημερώματα 02:00), Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, (21/11, ξημερώματα 03:00), Orlando Magic-New York Knicks (23/11, 24:00), Philadelphia 76ers-Miami Heat (23/11, 20:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

17:00 Davis Cup Finals – B’ Προημιτελικός: Ιταλία-Αυστρία Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Άκη Κουζούλη

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

11:00 Davis Cup Finals – Γ’ Προημιτελικός: Ισπανία-Τσεχία Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

14:00 Κλήρωση Play Offs Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 Davis Cup Finals – Δ’ Προημιτελικός: Αργεντινή-Γερμανία Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου και του Διονύση Στρούμπου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #134 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Davis Cup Finals – Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη και της Χριστίνας Κομίνη

19:30 2.Bundesliga – 13η αγωνιστική: Μπόχουμ-Διναμό Δρέσδης Novasports2 σε περιγραφή του

21:30 Bundesliga – 11η αγωνιστική: Μάιντς-Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 La Liga 2 – 15η αγωνιστική: Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Novasportsextra1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga – 13η αγωνιστική: Βαλένθια – Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

13:00 Davis Cup Finals – B’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη και του Θάνου Σολούκου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League – 12η αγωνιστική: Μπέρνλι-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Αλαβές – Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Φράιμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη Novasportsextra1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο Novasportsextra4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Premier League: Μπράιτον-Μπρέντφορντ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Premier League: Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Φούλαμ-Σάντερλαντ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League – 11η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 La Liga: Οσασούνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Bundesliga: Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Premier League: Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 Eredivisie – 13η αγωνιστική: Άγιαξ-Εξέλσιορ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 2.Bundesliga: Ντάρμσταντ-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

13:15 Eredivisie: Χερενφέιν-Άλκμααρ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:30 2.Bundesliga: Καρλσρούη-Έλβερσμπεργκ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

15:00 La Liga: Οβιέδο – Βαγεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Ναϊμέγκεν Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Davis Cup Finals – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Θάνου Σολούκου

16:00 Premier League: Λιντς-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Λίγο πριν τη σέντρα Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Αργυρόγλου

16:30 Bundesliga: Λειψία-Βέρντερ Βρέμης Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Αργυρόγλου

17:15 La Liga: Μπέτις – Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:30 Premier League: Άρσεναλ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Διονύση Στρούμπου

19:30 La Liga: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Ρεάλ Σοσιεδάδ Β-Βαγιαδολίδ Novasports Start

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ–Έβερτον Novasports Premier League

22:00 La Liga: Εσπανιόλ – Σεβίλλη Novasports1

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.