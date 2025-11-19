Ουκρανία: Τρίτη νύχτα ρωσικών επιθέσεων με drones στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον 32 τραυματίες

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα, ιδίως με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης 17χρονης.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι συστήματα της αντιαεροπορικής της άμυνας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου», με τουλάχιστον «11 εχθρικά drones», κατά τη διάρκεια της οποίας «εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά». «Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

Η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Στα μέτωπα των μαχών, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλαση, ειδικά στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου υποστήριξε προχθές πως κυρίευσε ακόμη ένα χωριό. Τον Σεπτέμβριο, διεμήνυε πως είχε σκοπό να προχωρήσει σε επίθεση «σε βάθος» στην περιφέρεια αυτή.

Η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί από το Κίεβο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός την εκχώρηση εδαφών, de facto συνθηκολόγηση την οποία απορρίπτει η ουκρανική κυβέρνηση.

