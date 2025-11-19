search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 06:51
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

19.11.2025 06:20

Πότε πληρώνονται δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις Ιανουαρίου και ποιες αυξήσεις θα δοθούν φέτος

19.11.2025 06:20
doro xristougennon

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν φέτος νωρίτερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, καθώς το ημερολόγιο του Δεκεμβρίου περιλαμβάνει αργίες που μεταφέρουν τις πληρωμές προς τα πίσω. Το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τις 21 Δεκεμβρίου, θα πληρωθεί φέτος την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αφού η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με Κυριακή.

Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026. Με βάση τον προγραμματισμό που έχει διαμορφωθεί, οι πληρωμές αναμένονται ως εξής:

• ΙΚΑ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

• ΟΑΕΕ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

• ΟΓΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

• ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

• ΝΑΤ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

• Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές θα καταβληθούν τις ίδιες ημέρες με τις κύριες.

Αυξήσεις συντάξεων από τον Ιανουάριο 2026

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα είναι αυξημένες κατά 2,4% για όλους τους συνταξιούχους. Η αύξηση θα φανεί και σε όσους διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς για το 2026 θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης στο καθαρό ποσό και από το 2027 το 100%, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

Ενδεικτικά, η αύξηση αντιστοιχεί σε:

  • περίπου 12 ευρώ τον μήνα για σύνταξη 500 ευρώ
  • έως 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ

Το τελικό ποσοστό θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους, βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης. Αν οι δείκτες βελτιωθούν, θα γίνει επιπλέον αναπροσαρμογή, η οποία θα αποδοθεί διορθωτικά τον Ιανουάριο του 2027.

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων αφορά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου και υπολογίζεται ως εξής:

  • Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα δικαιούνται έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.
  • Για μικρότερο διάστημα, ισχύει αναλογικός υπολογισμός: κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.
  • Βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός εάν έχει λήξει η σύμβαση.

Στις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, επιδόματα, τακτικές υπερωρίες, νυχτερινά, αμοιβές Κυριακών και σταθερά πριμ παραγωγικότητας. Το δώρο προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Τι ισχύει για ειδικές μορφές απασχόλησης

  • Ωρομίσθιοι: Υπολογισμός βάσει μέσου όρου αποδοχών από 1/5 έως 31/12
  • Μερική απασχόληση: Ίδιος αριθμός ημερομισθίων δώρου με πλήρη απασχόληση, αλλά με αναλογικά μειωμένες αποδοχές
  • Εκ περιτροπής εργασία: 1 ημερομίσθιο δώρου για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια

Η ΓΣΕΕ διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του δώρου μέσω του ΚΕΠΕΑ.

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί το δώρο έως 21 Δεκεμβρίου

Η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική βάσει της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του 2010. Αν ο εργοδότης δεν το καταβάλει έγκαιρα:

• ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας,

• υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά,

• η υπόθεση διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα και κινείται αυτόφωρη διαδικασία.

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν:

• στη γραμμή 1555,

• στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιθεώρησης Εργασίας,

• με email στο αρμόδιο τμήμα.

Οι Επιθεωρητές οφείλουν να επέμβουν άμεσα και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Έμμεσο «φρένο» Στουρνάρα για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

Ο Αντώνης Καμάρας νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flampouraris syriza

Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιαλ 2026: Οι 39 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση και τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης – Πότε είναι η κλήρωση

flampuraris 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ξεχωριστή αγάπη του Αλέκου Φλαμπουράρη για την Αίγινα, η πολιτική «παρέα της» και η τρέλα για την ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 58χρονου οδηγού – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 06:49
flampouraris syriza

Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δημοψήφισμα του ’15 διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι με το βλέμμα στο κέντρο

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

1 / 3