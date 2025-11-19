Πότε πληρώνονται δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις Ιανουαρίου και ποιες αυξήσεις θα δοθούν φέτος

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν φέτος νωρίτερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, καθώς το ημερολόγιο του Δεκεμβρίου περιλαμβάνει αργίες που μεταφέρουν τις πληρωμές προς τα πίσω. Το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τις 21 Δεκεμβρίου, θα πληρωθεί φέτος την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αφού η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με Κυριακή.

Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026. Με βάση τον προγραμματισμό που έχει διαμορφωθεί, οι πληρωμές αναμένονται ως εξής:

• ΙΚΑ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

• ΟΑΕΕ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

• ΟΓΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

• ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

• ΝΑΤ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

• Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές θα καταβληθούν τις ίδιες ημέρες με τις κύριες.

Αυξήσεις συντάξεων από τον Ιανουάριο 2026

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα είναι αυξημένες κατά 2,4% για όλους τους συνταξιούχους. Η αύξηση θα φανεί και σε όσους διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς για το 2026 θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης στο καθαρό ποσό και από το 2027 το 100%, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

Ενδεικτικά, η αύξηση αντιστοιχεί σε:

περίπου 12 ευρώ τον μήνα για σύνταξη 500 ευρώ

έως 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ

Το τελικό ποσοστό θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους, βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης. Αν οι δείκτες βελτιωθούν, θα γίνει επιπλέον αναπροσαρμογή, η οποία θα αποδοθεί διορθωτικά τον Ιανουάριο του 2027.

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων αφορά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου και υπολογίζεται ως εξής:

Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα δικαιούνται έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Για μικρότερο διάστημα, ισχύει αναλογικός υπολογισμός: κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός εάν έχει λήξει η σύμβαση.

Στις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, επιδόματα, τακτικές υπερωρίες, νυχτερινά, αμοιβές Κυριακών και σταθερά πριμ παραγωγικότητας. Το δώρο προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Τι ισχύει για ειδικές μορφές απασχόλησης

Ωρομίσθιοι: Υπολογισμός βάσει μέσου όρου αποδοχών από 1/5 έως 31/12

Μερική απασχόληση: Ίδιος αριθμός ημερομισθίων δώρου με πλήρη απασχόληση, αλλά με αναλογικά μειωμένες αποδοχές

Εκ περιτροπής εργασία: 1 ημερομίσθιο δώρου για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια

Η ΓΣΕΕ διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του δώρου μέσω του ΚΕΠΕΑ.

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί το δώρο έως 21 Δεκεμβρίου

Η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική βάσει της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του 2010. Αν ο εργοδότης δεν το καταβάλει έγκαιρα:

• ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας,

• υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά,

• η υπόθεση διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα και κινείται αυτόφωρη διαδικασία.

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν:

• στη γραμμή 1555,

• στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιθεώρησης Εργασίας,

• με email στο αρμόδιο τμήμα.

Οι Επιθεωρητές οφείλουν να επέμβουν άμεσα και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Έμμεσο «φρένο» Στουρνάρα για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

Ο Αντώνης Καμάρας νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές