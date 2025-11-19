search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

19.11.2025

Τιμή ρεκόρ για πορτρέτο του Κλιμτ – Πωλήθηκε για… 236,4 εκατ. δολάρια! (photos/videos)

19.11.2025
GustavKlimt_portreto
@sothebys

Πορτρέτο που φιλοτέχνησε την περίοδο 1914-1916 ο αυστριακός ζωγράφος Γκούσταφ Κλιμτ πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων (204 εκατ. ευρώ) από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη κι έγινε έτσι ο δεύτερος ακριβότερος πίνακας ζωγραφικής που βγήκε ποτέ στο σφυρί.

Ο ακριβότερος πίνακας που εκποιήθηκε ποτέ σε δημοπρασία παραμένει το έργο Salvator Mundi, που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι κι άλλαξε χέρια έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.

Έξι επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν για περίπου 20 λεπτά τον πίνακα Bildnis Elisabeth Lederer (ή Portrait of Elisabeth Lederer), λάδι σε καμβά, μεγέθους 1,80 x 1,30 μ., που είχε εκτιμηθεί ότι ήταν αξίας 150 εκατ. δολαρίων και εικονίζει την κόρη του κυριότερου μαικήνα του ζωγράφου με λευκή κινεζική αυτοκρατορική ρόμπα μπροστά σε μπλε ταπετσαρία με παραστάσεις ασιατικής έμπνευσης.

Ο Sotheby’s δεν αποκάλυψε το όνομα του αγοραστή.

Τα μεγάλα πορτρέτα του Γκούσταφ Κλιμτ κατά τη σημαντικότερη περίοδό του (1912-1917) είναι «εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο οίκος.

Τα περισσότερα είναι μέρος συλλογών μεγάλων μουσείων, ελάχιστα βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.

Η ιστορία του έργου

Το έργο, ένα από τα τελευταία αριστουργήματα του Κλιμτ, λεηλατήθηκε από τους Ναζί και παραλίγο να καταστραφεί σε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1948 επανήλθε στον αδελφό της Λέντερερ, Έριχ, ο οποίος ήταν συχνά μοντέλο για σχέδια και έργα του ζωγράφου και φίλου του Κλιμτ, Έγκον Σίλε (Egon Schiele). Παρέμεινε στην κατοχή του για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μέχρι που αποφάσισε να τον πουλήσει το 1983, δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή.

Το 1985 πέρασε στα χέρια του Λέοναρντ Λόντερ (Leonard A. Lauder), κληρονόμου της αυτοκρατορίας της Estée Lauder. Για χρόνια κοσμούσε το σπίτι του στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, με εξαίρεση τις σύντομες περιόδους κατά τις οποίες δανείζονταν σε μουσεία, μεταξύ των οποίων στην National Gallery of Canada. Ο Λόντερ πέθανε τον Ιούνιο, σε ηλικία 92 ετών.

Η Έμιλι Μπράουν (Emily Braun) η οποία εργάστηκε ως σύμβουλος τέχνης του χρυσού κληρονόμου για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε στο CNN ότι ο πίνακας ήταν το στολίδι της συλλογής του.

«Έτρωγε μεσημεριανό όποτε ήταν στο σπίτι και το γεύμα σερβιριζόταν σε ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι ακριβώς δίπλα στον πίνακα», αποκάλυψε η ιστορικός τέχνης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το έργο αποτελεί ένα από τα δύο μοναδικά ολόσωμα πορτρέτα του Κλιμτ που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

