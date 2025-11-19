search
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στην υλοποίηση των ψηφιακών και πολυμεσικών παραγωγών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου

19.11.2025 16:04
1L5A4247

«Με οδηγό την πολυετή εμπειρία του στην καινοτομία και την πολιτιστική τεχνολογία, το ΙΜΕ αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή στα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα της Κύπρου μέσα από ψηφιακές εφαρμογές που θα μεταμορφώνουν την επίσκεψη σε μια βιωματική εξερεύνηση του παρελθόντος. Με αυτό το έργο, το ΙΜΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μουσείου που δεν απλώς παρουσιάζει την ιστορία, αλλά την αφηγείται ζωντανά».

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ανατέθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το όραμα του ΙΜΕ: τη χρήση της τεχνολογίας ως μέσου για να «ζωντανεύει» η πολιτιστική κληρονομιά και να γίνεται προσιτή σε όλους.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του στον τομέα του πολιτισμού και της τεχνολογίας, ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου, μεγάλης πολιτιστικής σημασίας, έργου. Πρόκειται για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και παραγωγών οπτικοποίησης που θα πλαισιώσουν και θα αναδείξουν τα φυσικά εκθέματα του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο όραμα του ΙΜΕ για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες μία ολοκληρωμένη και διαδραστική εμπειρία. Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, ένας εμβληματικός χώρος αφιερωμένος στην ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου αρχαιολογικού θησαυρού της Κύπρου. Η ανάληψη του έργου, το οποίο προκηρύχθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών που παρουσιάζουν την αρχαιολογική γνώση και την επιστημονική τεκμηρίωση με εύληπτο και βιωματικό τρόπο.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ψηφιακού και πολυμεσικού περιβάλλοντος του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, το οποίο ανεγείρεται στη Λευκωσία. Οι ψηφιακές εφαρμογές και τα πολυμεσικά περιεχόμενα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως Δυναμικές Προβολές Απεικόνισης (Dynamic Projection), Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), αλλά και Τρισδιάστατες Αναπλάσεις Χώρων, αντλούν έμπνευση από τα αρχαιολογικά ευρήματα των συλλογών, αξιοποιώντας παράλληλα την πολύχρονη έρευνα του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, το οποίο παρέχει το επιστημονικό υλικό τεκμηρίωσης και τα σενάρια υλοποίησης.  

Οι ψηφιακοί σταθμοί που θα δημιουργηθούν – εκθέματα από μόνοι τους – μαζί με τις υπόλοιπες εφαρμογές θα φωτίζουν, μέσα από ποικιλία ψηφιακών μέσων και ερεθισμάτων, τις κεντρικές έννοιες που συνδέονται με τα αντικείμενα, τα μνημεία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Κύπρου από την προϊστορία έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Η ψηφιακή και πολυμεσική οπτικοποποίηση θα αποτελεί το απόσταγμα των επιμέρους ερμηνειών που προκύπτουν από την πλαισιοθέτηση των εκθεμάτων, συνθέτοντας το καθοδηγητικό νήμα του μουσειακού αφηγήματος.

