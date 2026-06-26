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26.06.2026 11:08

Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Πρόληψη και την Απεξάρτηση

26.06.2026 11:08
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φωτογραφία αρχείου

Σε 24ωρη απεργία προχωράει σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, το προσωπικό στα κέντρα προληψης και απεξάρτησης.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, πραγματοποιούν απεργιακές συγκεντρώσεις στις 11π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Προληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) που βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ 21, Αθήνα και στις 12 μ. στο υπουργείο Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στην απεργία καλείται να συμμετέχει όλο το προσωπικό του ΕΟΠΑΕ και των Κέντρων Πρόληψης, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Τη στήριξή του στην απεργία εκφράζει το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ).

Η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ κλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιούνη από τον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε διαδικασία διαλόγου με τον Σύλλογο Εργαζομένων, αλλά δεν προσήλθε ποτέ, μην τιμώντας για μια φορά ακόμα τον θεσμικό της ρόλο και δείχνοντας αδυναμία να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα της.

Όπως έχει καταγγείλει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, η διοίκηση του Οργανισμού αρνείται να εφαρμόσει όσα ίσχυαν για το προσωπικό στους προηγούμενους φορείς βάσει συμβατικών διατάξεων και κανονισμών εργασίας, με συνέπεια να καταργούνται αυθαίρετα κρίσιμα δικαιώματα.

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