ΔΕΗ: Το νέο επενδυτικό σχέδιο 10,1 δισ. για τεχνολογία, ενέργεια και ανάπτυξη έως 2028

Το νέο τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10,1 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκε στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, θέτει στο επίκεντρο τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο power tech ομίλου, με σαφείς στόχους για την ενίσχυση της κερδοφορίας και την υλοποίηση μεγάλων έργων ενέργειας και τεχνολογίας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Στάσσης παρουσίασε τις νέες προτεραιότητες, οι οποίες εστιάζουν στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην ευέλικτη παραγωγή και στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ περιλαμβάνουν και ισχυρή επέκταση στις διεθνείς αγορές.

Το επενδυτικό πλάνο για την περίοδο έως το 2028 αποσκοπεί στην επίτευξη EBITDA 2,9 δισ. ευρώ, με αύξηση 45% σε σχέση με το 2024, στον διπλασιασμό των καθαρών κερδών και στην προσθήκη 6,3 GW νέας πράσινης ισχύος. Η πορεία αυτή στηρίζεται στη στρατηγική πράσινης μετάβασης για την τριετία 2025-2027, που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, στοχεύοντας σε καθαρή ενέργεια, σύγχρονα δίκτυα και ενισχυμένη πελατοκεντρική λειτουργία.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 δίνουν ισχυρό σήμα συνέπειας προς τους επενδυτές: προσαρμοσμένο EBITDA 1,7 δισ. ευρώ (+24% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 0,4 δισ. ευρώ. Στο νέο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και σταδιακή αύξηση μερίσματος, με στόχο 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.

Μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ Fiber Grid, ο όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου Fiber-to-the-Home. Στο τέλος του 2028 το δίκτυο θα καλύπτει 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με εκτιμώμενους 590.000 ενεργούς χρήστες. Για την τριετία 2026–2028 προβλέπονται επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA από τον τηλεπικοινωνιακό βραχίονα αναμένεται να φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ το 2030.

Το νέο πρόγραμμα λειτουργικής αναδιοργάνωσης αξιοποιεί εκτεταμένα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές διαδικασίες, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, το mega data center 300 MW στην Κοζάνη –με δυνατότητα επέκτασης σε 1 GW– προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών τεχνολογικών ομίλων, με καθοριστικές εξελίξεις να αναμένονται προς το τέλος του επόμενου έτους.

Ο όμιλος προχωρά σε σταθερή ενίσχυση της πράσινης ισχύος, με στόχο οι ΑΠΕ να αποτελούν το 77% του συνόλου το 2028. Παράλληλα, υλοποιείται ισχυρό πλάνο ανάπτυξης ευέλικτης παραγωγής.

Στο νέο πλάνο περιλαμβάνονται μπαταρίες, μονάδες φυσικού αερίου, αντλησιοταμίευση και υδροηλεκτρικά, με τα συστήματα αποθήκευσης να αποτελούν το 19% της ευέλικτης παραγωγής και τα υδροηλεκτρικά το 44% το 2028. Προβλέπεται προσθήκη 29 MW υδροηλεκτρικής ισχύος στα ήδη υπάρχοντα 3,2 GW, καθώς και ανάπτυξη νέων έργων αντλησιοταμίευσης σε περιοχές μετά τη λιγνιτική εποχή.

Το καθετοποιημένο μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Ρουμανία επεκτείνεται σε Ιταλία, Βουλγαρία και σύντομα Κροατία, με κριτήριο τη δυναμική των τοπικών αγορών και την ένταξή τους στα διασυνδεδεμένα δίκτυα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το σχέδιο πλήρους απολιγνιτοποίησης προχωρά με το κλείσιμο των τελευταίων λιγνιτικών μονάδων το 2026. Η Πτολεμαΐδα 5 θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT) ισχύος 295 MW έως το τέλος του 2027, καλύπτοντας τις ανάγκες ευελιξίας του συστήματος και υποστηρίζοντας την αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία.

Η επόμενη τριετία περιλαμβάνει ενισχυμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τη συμβολή και των συνεργειών από την εξαγορά της Κωτσόβολος. Στα νέα προϊόντα περιλαμβάνονται υπηρεσίες facility management, αναβαθμισμένες λύσεις ΔΕΗ Fiber και νέα μοντέλα απόκτησης φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας. Στόχος είναι η αύξηση διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών από 19% το 2024 σε 46% το 2028.

