Δύσκολη χρονιά για τους καστανοπαραγωγούς με την πτώση στην παραγωγή να αγγίζει το 70%

Στις περιοχές που ευδοκιμούν και καλλιεργούνται οι καστανιές στέκουν φέτος πληγωμένες και αδύναμες. Όπου άλλοτε η συγκομιδή γέμιζε τα χωριά με ζωή και ήχους καφασιών, τώρα επικρατεί σιωπή.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς δυσκολίες με παρατεταμένες ξηρασίες, καύσωνες και έντονες βροχοπτώσεις που άφησαν τα δέντρα εξαντλημένα και τους καρπούς μικρούς, κατεστραμμένους ή μη εμπορεύσιμους.

Ο Δημήτρης Μίσκος, γεωπόνος και παραγωγός στον Πάικο, περιγράφει στο topontiki.gr την εικόνα με μελανά χρώματα: «Από τα πενήντα στρέμματα της οικογένειας, μαζέψαμε μόνο τα δέκα. Τα δέντρα έχουν κουραστεί, οι καρποί είναι μικροί ή σχισμένοι και πολλά από αυτά τα κάστανα δεν μπορούν καν να πωληθούν». Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από ξηρασία που κράτησε μήνες, καύσωνες που «έκαψαν» φύλλα και καρπούς, αλλά και ξαφνικές βροχές που έκαναν τα ήδη ταλαιπωρημένα δέντρα να απορροφήσουν υπερβολικό νερό, σπάζοντας τον καρπό.

Το πλήγμα στην παραγωγή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές. Οι καρποί υψηλής ποιότητας φτάνουν τα 4 ευρώ το κιλό στον παραγωγό, ενώ στα καταστήματα η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 8 ευρώ. Ωστόσο, τα μικρότερα μεγέθη πωλούνται συχνά κάτω από το κόστος συγκομιδής, αφήνοντας τους παραγωγούς με σημαντικές ζημιές. «Οι καστανεώνες μας έμειναν μισοκατεστραμμένοι, τα Β και Γ μεγέθη πωλήθηκαν φτηνά, αλλά εμείς πληρώσαμε κανονικά ασφάλιστρα και εργασία», λέει στο topontiki.gr ο κ. Μίσκος.

Η κλιματική αλλαγή δεν αφήνει πλέον περιθώρια. Οι καστανιές αναζητούν ψυχρότερες περιοχές σε υψηλότερα υψόμετρα, αλλά οι παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας συρρικνώνονται. Η Ελλάδα, που πριν από μια δεκαετία γνώρισε άνθηση στους καστανεώνες, βλέπει τώρα τα χωριά να αντιμετωπίζουν ξανά αβεβαιότητα. «Βλέπουμε άγριες καστανιές να ξεραίνονται. Η ξηρασία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ, παρότι πληρώνουμε κανονικά ασφάλιση», εξηγεί ο κ. Μίσκος, βλέποντας τα κλαδιά που ξεραίνονται αργά αλλά σταθερά. Η εικόνα στα χωριά ήταν αποκαρδιωτική τις ημέρες που γινόταν η συγκομιδή. Οι δρόμοι που άλλοτε γέμιζαν ζωή και ήχους από την συγκομιδή, φέτος γέμισαν με σιωπή και καρπούς που σάπισαν κάτω από τα δέντρα.

Η φετινή χρονιά θυμίζει σε όλους ότι τα καστανοχώρια και οι παραδοσιακές καλλιέργειες δεν είναι μόνο οικονομικό αγαθό αλλά κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο χειμωνιάτικος καρπός, κινδυνεύει να γίνει είδος πολυτελείας, θύμα μιας κλιματικής κρίσης που αλλάζει το τοπίο της ελληνικής υπαίθρου και το μέλλον των παραγωγών.

