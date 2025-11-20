Νέα εξώδικη διαδικασία: Πώς κλείνουν πλέον οι φορολογικές διαφορές με ένα κλικ και… 30% προκαταβολή

Νέους κανόνες, μεγάλα “κουρέματα”, αλλά και παγίδες στη ρύθμιση στις φορολογικές διάφορες φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών με τη παράταση της λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης έως τον Ιανουάριο 2026, δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες φορολογουμένους με ανοιχτές υποθέσεις.

Μια απο τις αλλαγές είναι η δυνατότητα «κουρέματος» προστίμων και προσαυξήσεων μέχρι και 75%, εφόσον ο φορολογούμενος έρθει σε συμφωνία με την Επιτροπή φορολογικών διαφορών.

Σε κάθε περίπτωση όμως για να ενεργοποιηθεί αυτή η έκπτωση, απαιτείται η καταβολή τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις, με την έκπτωση να φθίνει σταδιακά όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων: π.χ. 75% έκπτωση για μία δόση, 65% για 2-4, 55% για 5-8, και φτάνει στο 35% για 21-24 δόσεις.

Ωστόσο, η ρύθμιση έχει και παγίδες… αν χάσεις δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσεις τις δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός «ανατρέπεται αναδρομικά» και ισχύει ξανά η αρχική οφειλή.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται διαγραφή άνω του 75% για αυτοτελή πρόστιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Με λίγα λογια η εξώδικη επίλυση καθίσταται πλέον ελκυστική, αλλά δεν είναι «παιχνίδι χωρίς ρίσκο» — αφού για πολλούς φορολογουμένους είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, αφού το μεγάλο «κίνητρο» της έκπτωσης που λειτουργεί ως δέλεαρ, έχει αυστηρά κριτήρια που προκαλούν ανησυχίες για τον πραγματικό βαθμό πρόσβασης. Από την άλλη, η ρύθμιση μπορεί να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια και να προσφέρει στα δημόσια ταμεία άμεση ρευστότητα.

Τα βασικά βήματα πάντως της νέας εξώδικης διαδικασίας είναι:

1. Υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, μέσω δικηγόρου. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους ισχυρισμούς (π.χ. παραγραφή, αριθμητικά λάθη, εσφαλμένος καταλογισμός) και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

2. Έλεγχος και αξιολόγηση από την Επιτροπή

Η Επιτροπή εξετάζει τον φάκελο, αξιολογεί τη νομιμότητα και τη βασιμότητα των ισχυρισμών και υπολογίζει το ποσό της οφειλής με βάση τις διατάξεις και τη νομολογία. Σε αυτή τη φάση καθορίζεται και το πιθανό “κούρεμα” προστίμων ή προσαυξήσεων.

3. Κοινοποίηση πρότασης στον φορολογούμενο

Η Επιτροπή αποστέλλει επίσημη πρόταση συμβιβασμού. Περιλαμβάνει αναλυτικά τον κύριο φόρο, τις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και το τελικό ποσό μετά τις εκπτώσεις, καθώς και τις δυνατές επιλογές δόσεων.

4. Αποδοχή ή άρνηση της πρότασης

Ο φορολογούμενος έχει σύντομη προθεσμία – λίγες εργάσιμες ημέρες – για να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση. Σε περίπτωση αποδοχής, δηλώνει ταυτόχρονα και τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί.

5. Σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εξώδικης επίλυσης

Μετά την αποδοχή, συντάσσεται το πρακτικό συμβιβασμού, το οποίο λειτουργεί ως εκτελεστός τίτλος. Από τη στιγμή που υπογράφεται, η αρχική οφειλή διαγράφεται και αντικαθίσταται από την «ρυθμισμένη» οφειλή του συμβιβασμού.

6. Καταβολή προκαταβολής και δόσεων

Για να ισχύσει η συμφωνία, ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου (ή 25% των αυτοτελών προστίμων) εντός 10 εργάσιμων ημερών. Το υπόλοιπο εξοφλείται σε έως 24 δόσεις, με το ποσοστό έκπτωσης να μειώνεται όσο αυξάνονται οι δόσεις.

7. Οριστική επίλυση ή ανατροπή της ρύθμισης

Η διαφορά επιλύεται οριστικά όταν εξοφληθούν όλες οι δόσεις.

Σημειωνεται ότι αν χαθούν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, η ρύθμιση ανατρέπεται και επανέρχεται η αρχική οφειλή.

