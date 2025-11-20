Πώς ρυθμίζονται εξωδικαστικά οι φορολογικές διαφορές με μειώσεις προστίμων

Οι φορολογούμενοι που έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την Εφορία έχουν πλέον μια πρόσθετη ευκαιρία να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους, χωρίς να φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες. Η παράταση λειτουργίας της ειδικής Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επιτρέπει την αξιοποίηση μιας διαδικασίας που μπορεί να μειώσει σημαντικά το συνολικό ποσό της οφειλής. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πετύχουν «κούρεμα» έως και 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, καθώς και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Αίτηση για εξώδικη επίλυση μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν συζητηθεί ακόμη. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος λήγει στις 24 Ιουλίου 2026, τόσο για υποθέσεις στο ΣτΕ όσο και στα διοικητικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για φορολογούμενους που θα χρειαζόταν να περιμένουν χρόνια μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους, προσφέροντας γρηγορότερη και πιο οικονομική λύση.

Στο νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές περιγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία εξώδικης επίλυσης:

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών. Αξιολόγηση από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει τον φάκελο με βάση τη νομολογία και τη συνήθη πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Έκδοση πρότασης, όπου αναλύονται ο κύριος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Πλήρης αιτιολόγηση της τελικής πρότασης συμβιβασμού. Υπογραφή ή απόρριψη από τον φορολογούμενο.

Η Επιτροπή εξετάζει ενστάσεις και αιτήματα που σχετίζονται με πράξεις επιβολής φόρων, πρόσθετες επιβαρύνσεις ή πρόστιμα, δίνοντας σαφή εικόνα για το τι οφείλεται και τι μπορεί να μειωθεί.

Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την πρόταση, πρέπει μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες να πληρώσει:

τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου, ή

τουλάχιστον 25% του αυτοτελούς προστίμου .

Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί νωρίτερα, υπολογίζονται και συμψηφίζονται.

Εάν υπάρξει παραβίαση των όρων ή καθυστέρηση δύο συνεχόμενων ή των δύο τελευταίων δόσεων, ο συμβιβασμός ακυρώνεται αναδρομικά, και επανέρχεται η αρχική οφειλή όπως ήταν πριν τη διαδικασία.

Μετά την εξέταση των ισχυρισμών του φορολογουμένου, η Επιτροπή παρουσιάζει μια πλήρη και αναλυτική πρόταση που περιγράφει:

το ύψος του βασικού φόρου

τους πρόσθετους φόρους,

τους τόκους,

τις προσαυξήσεις,

τα πρόστιμα μετά τις εκπτώσεις

Ο φορολογούμενος έχει πέντε εργάσιμες ημέρες για να την αποδεχθεί και να επιλέξει τον αριθμό δόσεων. Η αποδοχή συνοδεύεται από την υπογραφή σχετικού εγγράφου, ενώ στη συνέχεια εκδίδεται το πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (με πλήρη προστασία προσωπικών δεδομένων).

Το πρακτικό αυτό λειτουργεί ως εκτελεστός τίτλος και επιτρέπει τη βεβαίωση του οριστικοποιημένου ποσού ως δημόσιο έσοδο. Η αρχική οφειλή ακυρώνεται και αντικαθίσταται από την τελική ρυθμισμένη οφειλή.

Αν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης.

Στην περίπτωση αυτή:

η δίκη συνεχίζεται μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους διαδίκους,

αν κανείς δεν ζητήσει συνέχιση της δίκης μέσα σε 60 ημέρες, η υπόθεση καταργείται.

Οι εκπτώσεις – Τι κερδίζει ο φορολογούμενος

Η εξόφληση της τελικής οφειλής μπορεί να γίνει σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Το «κούρεμα» σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί:

• 75% έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή

• 65% έκπτωση για 2–4 δόσεις

• 55% έκπτωση για 5–8 δόσεις

• 50% έκπτωση για 9–12 δόσεις

• 45% έκπτωση για 13–16 δόσεις

• 40% έκπτωση για 17–20 δόσεις

• 35% έκπτωση για 21–24 δόσεις

Με αυτό το σύστημα, ο φορολογούμενος μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά, ειδικά σε περιπτώσεις υψηλών προσαυξήσεων και τόκων που έχουν συσσωρευτεί με τα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

«Σπίτι μου 2»: Νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και παράταση

Μαζί Παπασταύρου και Γκιλφόιλ σε συνέδριο για την ενέργεια – «Μιλάμε την ίδια γλώσσα»

«Τουρισμός για όλους 2025»: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο