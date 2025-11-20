search
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 20:19

Προφυλακίστηκαν οι συλληφθέντες για την εκτέλεση Λάλα στην Αράχωβα – Αρνούνται τις κατηγορίες

DOLOFONIA_LALA

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις συλληφθέντες για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο 37χρονος που φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην δολοφονία του Λάλα, καθώς και σε άλλη εγκληματική ενέργεια στην Αθήνα, που προηγήθηκε της εκτέλεσης του 42χρονου κατέθεσε πως «Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία .. Ψάξτε αλλού τους δράστες».

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, διακίνηση αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού.

Η δολοφονία του Λάλα σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στη βεράντα του ξενοδοχείου, όπου διέμενε στην Αράχωβα.

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Και οι δύο κρίθηκαν αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Λίρες και μετρητά στα σπίτια των συλληφθέντων

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 8 όπλα και 100-110.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες,. Από αυτά τα 70.000 από αυτά βρέθηκαν στο σπίτι του 37χρονου βασικού κατηγορούμενου, στην Αθήνα. Οι δύο νεαροί, που δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και είχαν βοηθητικό ρόλο, εκτιμάται πως πήραν από περίπου 10.000 ευρώ ο καθένας.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ετοίμαζαν νέο χτύπημα.

ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: «Καταθέστε τα όπλα» λέει ο Πούτιν και μιλά για «εγκληματική συμμορία» – Τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

