«Ταξίδι στον Κόσμο του Παραδοσιακού Τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου» ως μέρος των Singing Cycles 2025–2026

Τα Μουσικά Εργαστήρια String Theory, της χορωδίας που δημιούργησε ο  συνθέτης Γιώργος Πατεράκης, εγκαινιάζουν την τρίτη χρονιά των Singing Cycles, υποδεχόμενα κορυφαίους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη και παραδόσεις.

Στόχος τους είναι να φέρουν τους συμμετέχοντες σε επαφή με ένα πολυδιάστατο μουσικό πεδίο – από το κλασικό και σύγχρονο έως το παραδοσιακό, το αναγεννησιακό, το ελληνικό και το ξενόγλωσσο ρεπερτόριο.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου.

Save the date:

Σεμινάριο Παραδοσιακού Τραγουδιού
Με την Κατερίνα Παπαδοπούλου

  • Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 18:00–21:00
  • Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 12:00–15:00

Σε αυτόν τον κύκλο, η Κατερίνα Παπαδοπούλου μάς εισάγει στην τέχνη και τη βαθιά ουσία του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να ακούν τα μελίσματα*, να τα αναλύουν, να τα προσεγγίζουν τεχνικά και εκφραστικά.

Θα εξερευνηθούν τρόποι ερμηνείας από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του τραγουδιού στην κοινότητα: την προέλευση, τη λειτουργία του, καθώς και τη θέση της προσωπικής μας φωνής μέσα στη ζωντανή αυτή παράδοση.

Οι δύο συναντήσεις θα ολοκληρωθούν με μια συλλογική ερμηνεία παραδοσιακών καλάντων.

* Μελίσματα: τα στολίδια που κάνουν με τη φωνής τους οι παραδοσιακοί τραγουδιστές!

Πληροφορίες:

Πότε: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 18:00–21:00 και Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 12:00–15:00
Πού: Πολυχώρος Ρεύμα, Σερβίων 8, Βοτανικός (Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο του χώρου)
Κράτηση θέσης: 6945632941ή [email protected]
Κόστος συμμετοχής: 50€

Λίγα λόγια για την Κατερίνα Παπαδοπούλου

Η Κατερίνα Παπαδοπούλου είναι από τις πιο αναγνωρισμένες ερμηνεύτριες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με βαθιά γνώση τοπικών ιδιωμάτων. Υπήρξε στενή συνεργάτιδα της Δόμνας Σαμίου επί 13 χρόνια και συνεχίζει το έργο της στη χορωδία και στα μαθήματα του Συλλόγου. Έχει εμφανιστεί διεθνώς με τον Jordi Savall και το σύνολο L’Arpeggiata, διδάσκει στο ΕΚΠΑ και παραδίδει σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει κυκλοφορήσει οκτώ προσωπικούς δίσκους.

