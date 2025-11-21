Η CrediaBank καταγράφει ιστορική επίδοση στο εννεάμηνο 2025 με ισχυρή πιστωτική επέκταση

Νέο ορόσημο στην πορεία της πέτυχε η CrediaBank στο εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο σε όλα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη και θέτοντας νέα βάση για τη μελλοντική της ανάπτυξη μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Η τράπεζα ενίσχυσε θεαματικά την οργανική της κερδοφορία, με τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων να ανέρχονται σε 58,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 116%. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 40,8 εκατ. ευρώ από μόλις 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, επίδοση που αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου, την ενισχυμένη ζήτηση για χρηματοδότηση και τις συνέργειες που δημιουργήθηκαν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% και ανήλθαν στα 146,8 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα στα 164,5 εκατ. ευρώ – σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την περσινή περίοδο. Η σημαντική άνοδος στους τόκους (+86%) και στις προμήθειες (+120%) αντικατοπτρίζει τόσο την αυξημένη παραγωγή δανείων όσο και τη διεύρυνση υπηρεσιών όπως οι εγγυητικές επιστολές, οι μεταφορές κεφαλαίων και η διαχείριση επενδυτικών προϊόντων.

Η CrediaBank πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 848 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μερίδιο 15,3% στη συνολική νέα παραγωγή του κλάδου, ενώ επιβεβαιώνει ότι ο ετήσιος στόχος του 1 δισ. ευρώ θα επιτευχθεί και θα ξεπεραστεί. Οι νέες εκταμιεύσεις άγγιξαν τα 2,4 δισ. ευρώ – το υψηλότερο ποσό εννεαμήνου στην ιστορία της τράπεζας. Από αυτό το ποσό, το 53% κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις και το 47% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν στα 105,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 10% σε τριμηνιαία βάση. Η μείωση αυτή αποδίδεται στις οικονομίες κλίμακας της συγχώνευσης, στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης και στη συστέγαση ή κατάργηση καταστημάτων.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να παραμένει στο 2,9%, χωρίς σημαντική αύξηση νέων καθυστερήσεων. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν στα 6,7 δισ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια υπό διαχείριση ενισχύθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 840 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, τόνισε ότι το 2025 αποτελεί χρονιά καμπής για την τράπεζα. Ένα χρόνο μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια, ο οργανισμός λειτουργεί πλέον με ενιαία ταυτότητα, εκσυγχρονισμένη δομή και ισχυρή παρουσία. Όπως επισήμανε, η CrediaBank επενδύει σε τεχνολογία, αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση της εξυπηρέτησης, με στόχο να εξελιχθεί σε τράπεζα αναφοράς για τον πελάτη τόσο σε καθημερινό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

