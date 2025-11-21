search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 16:38
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

21.11.2025 14:35

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

21.11.2025 14:35
thalassini_douma
@thalassinidouma.com

Για την ιδιαίτερη εικαστική της ματιά και την ποιητική προσέγγιση της φωτογραφικής αφήγησης τιμήθηκε η Ελληνίδα φωτογράφος Θαλασσινή Δούμα με το Excellence in Art Award στην Incheon International Contemporary Photography Exhibition (iiCP 2025), που πραγματοποιήθηκε στο Culture & Art Center της Ιντσεόν στη Νότια Κορέα.

Στην τελετή βράβευσης απονεμήθηκαν βραβεία με τη σειρά που ακολουθούν στους κάτωθι συμμετέχοντες:

Ο Πολωνός Rafał Milach (μέλος του του Magnum Photos) έλαβε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», ενώ η Ελληνίδα Θαλασσινή Δούμα (Thalassini Douma) τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας στην Τέχνη της Φωτογραφίας (Excellence in Art Award), ακολουθούν ο Βρετανός Al Brydon και η Κορεάτισσα Lena.

«Μέσα από τη φωτογραφία προσπαθώ να αγγίξω εκείνο το αόρατο σημείο όπου το φως συναντά τη σκιά και η ψυχή αναγνωρίζει τον εαυτό της» δήλωσε μεταξύ άλλων η Θαλασσινή Δούμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η φετινή έκθεση, με θέμα «Beyond Borders: A City Embracing the Space Between Land and Sea», παρουσιάζει 436 έργα από 125 καλλιτέχνες από 14 χώρες και εξερευνά την αισθητική των «ενδιάμεσων χώρων» – εκεί όπου η πόλη συναντά το νερό, το παρελθόν το μέλλον και ο άνθρωπος το φως.

Ποια είναι η Θαλασσινή Δούμα

Η Θαλασσινή Δούμα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε την Ιταλική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο για Ξένους της Περούτζια, Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο Carlo Bo, και Φωτογραφία Σκηνής και Φωτορεπορτάζ στο Ινστιτούτο Roberto Rossellini της Ρώμης. Έζησε στην Ιταλία από το 1987 έως το 1998, όπου ήρθε σε επαφή με τους σύγχρονους καλλιτεχνικούς κύκλους του San Lorenzo και τη βετεράνα avant-garde σκηνή της Ρώμης. Ως φωτορεπόρτερ, από το 1991 έχει καλύψει κρίσεις σε εμπόλεμες ζώνες, καταγράφοντας τον αντίκτυπο τους στην καθημερινή ζωή μέσα από αποστολές στον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στο Κόσοβο, στη Μέση Ανατολή, στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν.

Η δημιουργική της δουλειά έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από το 2006.

Ζει στην Ελλάδα και ταξιδεύει συχνά για φωτογραφικά πρότζεκτ, με θεματικές που εστιάζουν στο περιβάλλον και τη σύνδεση του ανθρώπου με τη Μητέρα Φύση. Οι φωτογραφικές της αναζητήσεις την έχουν οδηγήσει σε περιοχές όπως η Γροιλανδία, τα υπόγεια φαράγγια της Αριζόνα, η Νεκρά Θάλασσα και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

