ΕΤΑΔ: Πρόσκληση υποβολής Μη Δεσμευτικών Προτάσεων για την αξιοποίηση του Ξενία Ηγουμενίτσας

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, προσκαλεί επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μη δεσμευτικές προτάσεις για το «Ξενία Ηγουμενίτσας», καθώς προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση του ακινήτου μέσω Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.

Στόχος της ΕΤΑΔ να προσελκύσει καινοτόμες και αναλυτικές προτάσεις για την αναβάθμιση και ποιοτική αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου, ανοίγοντας έναν διάλογο για το σχέδιο ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας του «Ξενία Ηγουμενίτσας», ώστε αυτές να εκτιμηθούν και να ληφθούν υπόψιν κατά το στάδιο κατάρτισης της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει.

Μέσα από την αξιοποίηση επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του ακινήτου και η μετατροπή του σε ένα νέο, σύγχρονο, πόλο ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με έμφαση στα μοναδικά του χαρακτηριστικά.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο με εμβαδόν 28.600 τ.μ., με συνολική υφιστάμενη δόμηση 7.100 τ.μ., με συντελεστή δόμησης 1.68. Το υπόλοιπο κάλυψης ανέρχεται περίπου στα 12.000 τ.μ., ενώ το υπόλοιπο δόμησης ανέρχεται περίπου στα 40.900 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη στη μελέτη τον περιορισμό στο μέγιστο ύψος 8,50 μ., (επιτρέπονται 2 όροφοι) και τις πολεοδομικές δεσμεύσεις.

Με την ίδρυση του ΤΕΙ Ηπείρου (νυν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) στην Ηγουμενίτσα, το ακίνητο παραχωρήθηκε για χρήση για 30 χρόνια, με λήξη της παραχώρησης τον Ιούλιο του 2027. Η στρατηγική της ΕΤΑΔ μέχρι να ολοκληρωθεί η παραχώρηση εστιάζει στην προετοιμασία για τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του, ώστε να αναδειχθεί η μοναδικότητα και η σημασία του για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, αλλά και της περιφέρειας της Ηπείρου.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 31 Μαρτίου 2026.

To «Ξενία Ηγουμενίτσας» εντάσσεται στο δίκτυο ξενοδοχείων XENIA, ενός πρωτοποριακού έργου της δημόσιας τουριστικής πολιτικής, που επαναπροσδιόρισε την ελληνική φιλοξενία στα μέσα του 20ού αιώνα. Το ακίνητο χτίστηκε το 1959 από τον αρχιτέκτονα Α. Κωνσταντινίδη στο βόρειο παραλιακό τμήμα πόλης, με άμεση πρόσβαση προς το Λιμάνι Ηγουμενίτσας και μεταγενέστερα την Εγνατία Οδό.

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις του «Ξενία Ηγουμενίτσας» αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού μεταπολεμικού μοντερνισμού και το 2008 χαρακτηρίστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), διατηρητέα μνημεία της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (με εξαίρεση τη χρήση του σταθμού καυσίμων).