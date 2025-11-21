Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των διεθνών περιοδειών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε Ασία, Αφρική, Ευρώπη

Με την Τραβιάτα στην Κίνα, τη Χρυσή εποχή σε Ιταλία και Κύπρο και το Les Nuits d’été στη Νότια Αφρική, η Εθνική Λυρική Σκηνή ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τον πρώτο κύκλο παρουσίασης του καλλιτεχνικού της έργου στο εξωτερικό, για τη σεζόν 2025/26. Πάνω από 7.000 θεατές χειροκρότησαν τις παραστάσεις της Λυρικής σε Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Το πρόγραμμα των διεθνών περιοδειών της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειάς της.

Ο πρώτος σταθμός των διεθνών περιοδειών της ΕΛΣ για τη σεζόν 2025/26 ήταν η Κίνα, όπου στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 παρουσιάστηκε με πρωτόγνωρη επιτυχία η Τραβιάτα στην κατάμεστη αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών Γκουανγκμίνγκ στην πόλη Σεντσέν, των 18 εκατομμυρίων κατοίκων. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΛΣ, το σύνολο του καλλιτεχνικού δυναμικού της ΕΛΣ παρουσίασε στην Ασία μια μεγάλη παραγωγή όπερας: την Τραβιάτα σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Σ. Πετρόπουλου. Τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ μοιράστηκαν οι Βασιλική Καραγιάννη και Δήμητρα Κωτίδου και του Αλφρέντο οι Γιάννης Χριστόπουλος και Κωνσταντίνος Κληρονόμος. Ο Διονύσης Σούρμπης ερμήνευσε τον Τζόρτζιο Ζερμόν. Συμμετείχαν μονωδοί,η Ορχήστρα, η Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπέγραψε ο Ίων Κεσούλης και τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας. Το κοινό αποθέωσε, με παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες, όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξίδεψε στην Κύπρο και παρουσίασε την παραγωγή Χρυσή εποχή, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας. Στη δραματουργία συνεργάστηκε η Έρι Κύργια, το εικαστικό έργο υπέγραψε ο Πέτρος Τουλούδης, τα κοστούμια η Daglara, τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας και τα βίντεο ο Βασίλης Κεχαγιάς. Οι δύο παραστάσεις δόθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, με το κοινό να αποθεώνει τους δεκαέξι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ και όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

Για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική βρέθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή, με την παραγωγή του Μπαλέτου της Les Nuits d’été, σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Dance Intersect 2025, το Μπαλέτο της ΕΛΣ έδωσε τέσσερις παραστάσεις από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, στο Artscape Theatre Centre Κέιπ Τάουν. Θερμό χειροκρότημα εισέπραξαν οι εννέα χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ και οι συντελεστές της παραγωγής από το κοινό που γέμισε και τις τέσσερις παραστάσεις που δόθηκαν στο Κέιπ Τάουν.

Στην Γκορίτσια της Ιταλίας παρουσιάστηκε η Χρυσή εποχή του Μπαλέτου της ΕΛΣ με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Γκορίτσιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2025. Η παράσταση δόθηκε στο κατάμεστο Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, στις 18 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ξεχωριστή επιτυχία, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ και τους συντελεστές της παραγωγής.

Ένα ντουέτο από τη Χρυσή εποχή του Κωνσταντίνου Ρήγου παρουσιάστηκε την 1η Νοεμβρίου στην Μπολόνια της Ιταλίας, στο πλαίσιο του 3ου Διαγωνισμού Μπαλέτου Μπολόνιας. Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ Βαγγέλης Μπίκος και Έλενα Κέκκου και ο Διευθυντής Μπαλέτου και χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έλαβαν θερμό χειροκρότημα από το κοινό που κατέκλυσε το Teatro Duse της Μπολόνιας.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης επισημαίνει: «Η μεγάλη επιτυχία που σημειώνουν οι παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο εξωτερικό μάς γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Η διεθνής εξωστρέφεια του Οργανισμού μας πλέον έχει απτά αποτελέσματα, κρίνοντας από τον πολύ θετικό απολογισμό του πρώτου κύκλου των διεθνών περιοδειών μας που μόλις ολοκληρώθηκε. Οι πάνω από 7.000 θεατές σε Ασία, Αφρική, Ευρώπη που χειροκρότησαν τις παραστάσεις μας αποτελούν μια πρώτη σημαντική επιβράβευση του ταλέντου και της αφοσίωσης των καλλιτεχνών και των εργαζομένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χάρη στη δωρεά του οποίου μπορέσαμε να ταξιδέψουμε τη δουλειά μας στο εξωτερικό, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαχρονική στήριξή του προς τον Οργανισμό μας».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Ανδρέας Δρακόπουλος σημειώνει: «Από το 2012 στηρίζουμε σταθερά την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και συγκεκριμένα την καλλιτεχνική εξωστρέφειά της, με τον κύκλο διεθνών περιοδειών του καλλιτεχνικού έργου της να αποτελεί σημαντικό ορόσημο της υποστήριξής μας. Η θερμή υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στην Κίνα, τη Νότια Αφρική, την Ιταλία και την Κύπρο έρχεται να δικαιώσει το υψηλής ποιότητας έργο της, τους ανθρώπους της αλλά και την ίδια τη χώρα. Το χειροκρότημα αντηχεί παντού και δεν γνωρίζει σύνορα».

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)