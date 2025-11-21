ΝΑΤΟ: Απίστευτη στροφή από ΗΠΑ – Θέλουν Γερμανό για στρατιωτικό ηγέτη της συμμαχίας – «Παιχνίδια πολέμου» στα Βαλκάνια

Στροφή που προκαλεί πολλά ερωτήματα από τις ΗΠΑ, όσον αφορά στη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ: ο ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης στο ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ανυπομονεί να αναλάβει τελικά ένας Γερμανός στρατηγός τη διοίκηση όλων των συμμαχικών δυνάμεων, μια θέση που κατείχε Αμερικανός αξιωματικός από την ίδρυση του οργανισμού πριν από σχεδόν 80 χρόνια.

«Ανυπομονώ για αυτές τις συζητήσεις»

Ο Μάθιου Γουίτακερ, Αμερικανός πρέσβης στην 32μελή συμμαχία, δήλωσε στο ακροατήριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Βερολίνο ότι μια τόσο σημαντική ανακατάταξη στο ΝΑΤΟ θα χρειαστεί χρόνο. «Ανυπομονώ για την ημέρα που η Γερμανία θα έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πει ότι “είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή”», δήλωσε ο Γουίτακερ.

«Νομίζω ότι απέχουμε πολύ από αυτό, αλλά ανυπομονώ για αυτές τις συζητήσεις» είπε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Σε ανάρτηση στα social media, ο Γουίτακερ τόνισε την ανάγκη οι σύμμαχοι να τηρήσουν τις πρόσφατες δεσμεύσεις τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ιδέα ότι ένας Ευρωπαίος θα μπορούσε κάποια μέρα να αναλάβει τη θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης, μια θέση που κατείχε για πρώτη φορά ο στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ.

Συζητήσεις και προβληματισμοί

Νωρίτερα φέτος, υπήρξαν συζητήσεις στο Πεντάγωνο σχετικά με την ιδέα της απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε το NBC News τον Μάρτιο. Ωστόσο, τον Ιούλιο, ο Αμερικανός Πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς ανέλαβε τη θέση, σηματοδοτώντας ότι δεν υπήρχαν άμεσες αλλαγές. Οι δηλώσεις του ίδιου του Γουίτακερ υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα χρειαστεί χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Υπάρχει μακρά συζήτηση μεταξύ των αναλυτών ασφαλείας σχετικά με το αν έχει έρθει η ώρα για το ΝΑΤΟ να έχει έναν Ευρωπαίο στρατηγό στην ηγεσία του.

Οι υποστηρικτές της ιδέας ισχυρίζονται ότι το να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερο μέρος του βάρους της ασφάλειας της ηπείρου θα πρέπει να συνεπάγεται την ανάληψη αντίστοιχης ευθύνης διοίκησης. Οι επικριτές, ωστόσο, αντιτείνουν ότι μια τέτοια κίνηση θα ερμηνευόταν ως υποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμμαχία, η οποία, όπως λένε, θα αποδυνάμωνε τελικά την ικανότητα του ΝΑΤΟ να αποτρέπει επιθετικές ενέργειες στην Ευρώπη.

Ασκήσεις… πολέμου

Εν τω μεταξύ, με υπουργούς Άμυνας ευρωπαϊκών χωρών να ζητούν από τους πολίτες να συνηθίσουν στην ιδέα ότι τα παιδιά τους μπορεί να γυρίσουν σε… φέρετρα λόγω ενδεχόμενης πολεμικής σύρραξης, η «γηραιά ήπειρος» επιχειρεί να δημιουργήσει μια «στρατιωτική Σένγκεν» που στόχο έχει να διευκολύνει τις μετακινήσεις στρατευμάτων από το ένα άκρο της Ένωσης στο άλλο, ενώ πραγματοποιούνται ασκήσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο την ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώνεται στις 26 Νοεμβρίου η άσκηση «Neptune Strike 25-4», στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με δύο μαχητικά F-16. Η άσκηση περιλαμβάνει απονηώσεις μαχητικών από το αεροπλανοφόρο «Giuseppe Garibaldi», τα οποία πετούν για την εκτέλεση βομβαρδισμών σε χώρο άσκησης στην κεντρική Βουλγαρία.

Στην άσκηση αυτή συμμετέχουν δέκα χώρες και συγκεκριμένα οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Βρετανία και η Ιταλία έχουν στείλει στην άσκηση τα αεροπλανοφόρα τους, τα οποία βρίσκονται στην Αδριατική. Από εκεί θα απογειώνονται τα μαχητικά για να εκτελούν τις αποστολές σε Βουλγαρία, Πολωνία και Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί για τη «Neptune Strike» η συμμετοχή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) από τη Διοίκηση Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης του ΝΑΤΟ (NISRF) με έδρα τη Sigonella της Ιταλίας. Παράλληλα, ωστόσο, κοινές ασκήσεις γίνονται και στην ελληνική επικράτεια. Μονάδες του Στόλου και ειδικά της δύναμης ναρκοθηρευτικών συμμετείχαν στην άσκηση «Aegean Seal 2025-1» στον Νότιο Ευβοϊκό, όπου έγινε εκτενής χρήση μη επανδρωμένων σκαφών.

