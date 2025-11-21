Νέο ντοκιμαντέρ για Τζον Λένον και Γιόκο Όνο – Στο επίκεντρο η συνέντευξη του ζευγαριού το «απόγευμα πριν από τη δολοφονία»

Η τελευταία συνέντευξη που έδωσαν ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο, την ημέρα του θανάτου του Λένον το 1980, θα είναι το επίκεντρο του επερχόμενου, άτιτλου ακόμη, ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ.

«Δεν επιδιώκω να επανεφεύρω τη μορφή [του ντοκιμαντέρ]», δήλωσε ο σκηνοθέτης για τον στόχο του, σύμφωνα με το Variety. «Ελπίζω απλώς να δημιουργήσω μια ταινία που θα κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ακούσουν τι είχαν να πουν ο Τζον και η Γιόκο εκείνο το απόγευμα πριν δολοφονηθεί».

Τη στιγμή του θανάτου του, ο Λένον και η Όνο προωθούσαν το Double Fantasy, την πρώτη ηχογράφηση του Λένον εδώ και πέντε χρόνια, από τότε που έκανε ένα διάλειμμα για να μεγαλώσει τον γιο του Σον. Είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, αλλά ο Λένον εξακολουθούσε να κάνει συνεντεύξεις με τον Τύπο τον Δεκέμβριο, συμπεριλαμβανομένης μιας εννιάωρης συνομιλίας με το Rolling Stone στις 5 Δεκεμβρίου 1980.

Το απόγευμα του θανάτου του, 8 Δεκεμβρίου, η Λόρι Κέι και ο Ντέιβ Σόλιν του RKO Radio μίλησαν με το ζευγάρι. Η Κέι έγραψε πρόσφατα ένα βιβλίο για την εμπειρία της, στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Εξομολογήσεις ενός Rock ‘n’ Roll Name-Dropper».

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα στο Κατάρ, όπου προωθεί την ταινία The Christophers, ο Σόντερμπεργκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το πρότζεκτ. «Ήταν και οι δύο τόσο ελεύθεροι στις συζητήσεις τους», είπε, σύμφωνα με το Variety. «Ως κάποιος που έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, με εξέπληξε το πόσο ανοιχτοί και ενθουσιασμένοι ήταν να μιλήσουν. Θα νόμιζε κανείς ότι δεν είχαν ξαναδώσει συνέντευξη».

Πρόσθεσε ότι ένιωθε ότι τα θέματα που συζήτησαν στη συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του για την πολιτική, τον φεμινισμό και τη θετική σκέψη, ήταν επίκαιρα τώρα, όπως ήταν πριν από 45 χρόνια. «Είναι ακόμη πιο επίκαιρο όσον αφορά τις σχέσεις, την πολιτική, το πώς φερόμαστε ο ένας στον άλλον», είπε. «Πώς λειτουργούν τα συστήματα στο άτομο και πάνω απ’ όλα στη σημασία της αγάπης στην καθημερινότητά μας και στον κόσμο μας».

