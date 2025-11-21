Σύλληψη 58χρονης για παθητική κακοποίηση στη Σητεία: Είχε 23 γάτες

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 58χρονη στη Σητεία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Η γυναίκα είχε στο σπίτι της 23 γάτες σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες, με συνέπεια την παθητική τους κακοποίηση.

Σε βάρος της 58χρονης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

