Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 1-1: Ο Αγκίρε πήρε τη «μπουκιά από το στόμα» των γηπεδούχων

Έπειτα από ένα ματς που έγινε με αρκετή βροχή και είχε τρομερή ένταση και νεύρα, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Αρκάδες του Κρις Κόουλμαν φάνηκε πως θα πάρουν τη νίκη, αφού αρχικά ο Νίκος Παπαδόπουλος σταμάτησε με διπλή προσπάθεια το πέναλτι του Μπένι Ενκολόλο (10’) κι εν συνεχεία ο Κάλβιν Κέτου (32’) άνοιξε το σκορ. Ωστόσο, λίγο πριν το φινάλε ο Χόρχε Αγκίρε (88’) έδωσε το βαθμό στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, με ένα γκολ που αμφισβητήθηκε εντονότατα από τους γηπεδούχους.

Τα «καναρίνια» μπήκαν πιο δυνατά στο ματς. Ωστόσο, έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Παπαδόπουλο. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας κράτησε απαραβίαστη την εστία του με απίθανη διπλή επέμβαση στη φάση του 10ου λεπτού.

Μετά από παρέμβαση του VAR (Δημήτρης Μόσχου, Στέφανος Κουμπαράκης), ο Παναγιώτης Κουκουλάς έκανε on field review και υπέδειξε την εσχάτη των ποινών για χτύπημα με το χέρι του Ισιάγκα Σιλά στον Ενκολόλο. Ο τελευταίος, όμως, απέτυχε σε δύο χρόνους να νικήσει τον Παπαδόπουλο που απέκρουσε αρχικά με τα πόδια κι εν συνεχεία με το πρόσωπο.

Όσο περνούσε ο χρόνος, οι Αρκάδες πήραν την κατοχή της μπάλας. Κι έφτασαν μια ανάσα από το γκολ στο 24’. Ο Κέτου βρήκε εντός περιοχής τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο Αργεντινός πέρασε με κλειστή ντρίπλα τον Ουνάι Γκαρσία αλλά το κοντινό πλασέ του σταμάτησε στο τεντωμένο αριστερό χέρι του Λούκας Τσάβες. Ο Παραγουανός τερματοφύλακας δεν μπορούσε, όμως, να κάνει κάτι οκτώ λεπτά αργότερα.

Ο Γεβγέν Γιαμπλόνσκι έκλεψε την μπάλα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη κι έδωσε στον Κέτου που προχώρησε και με φαλτσαριστό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής «έγραψε» το 1-0. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα. Αλλά ο Παπαδόπουλος σταμάτησε και πάλι, με τις γροθιές αυτή τη φορά, το διαγώνιο σουτ του Ενκολόλο. Στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ο Παναιτωλικός μπήκε με διάθεση να πιέσει. Η κεφαλιά του Αγκίρε στο 56’, όμως, δε βρήκε στόχο. Όπως δε βρήκε στόχο και το αριστερό πλασέ του Φεντερίκο Μακέντα στο 64’, με τον Ιταλό επιθετικό να ξεφεύγει από την επιτήρηση του Χάρη Μαυρία. Ο Τσάβες κράτησε την ομάδα του στο ματς, αποκρούοντας το τετ-α-τετ, από πλάγια θέση, με τον Νικολάς Τζοακίνι στο 84’.

Κι εκείνη η επέμβαση έδωσε το έναυσμα για την ισοφάριση. Δυο λεπτά πριν το φινάλε, ο Αγκίρε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου μετά τη σέντρα του Κριστιάν Μανρίκε. Ακολούθησε τρομερή ένταση και νεύρα, καθώς οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για χέρι του Μαυρία στο ξεκίνημα της φάσης. Το γκολ κατακυρώθηκε, με τον αρχηγό του Αστέρα, Νίκο Καλτσά, να αποβάλλεται, αφού είχε περάσει στον πάγκο ως αλλαγή.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Αστέρα Τρίπολης να φέρνει δεύτερο σερί «Χ», μετά το 0-0 στου Χαριλάου, και να μένει στην 11η θέση με 8 βαθμούς. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, είναι πια 9ος έχοντας 12 βαθμούς, όσους κι η 8η Κηφισιά.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Σιλά, Ιβάνοφ, Καλτσάς – Ενκολόλο.

Κόκκινη: Καλτσάς (90’+3’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60’ Γκονζάλες), Τζανδάρης (60’ Αλάγκμπε), Καλτσάς (76’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76’ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μακέντα (81’ Τζοακίνι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81’ Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν (90’ Μπελεβώνης), Μίχαλακ (66’ Σμυρλής), Ενκολόλο (81’ Άλεξιτς), Αγκίρε (90’ Μιγκέλ).

