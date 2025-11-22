Ισχυρές επιδόσεις στο εννεάμηνο για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αιχμή τις παραχωρήσεις

Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη εμφάνισε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας έσοδα 2,87 δισ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 463,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 106,6 εκατ. ευρώ. Ο τομέας των παραχωρήσεων αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα ενίσχυσης των αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας με 133,7 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28,7%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε 66,2% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 16,1%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη όσο και στη συμβολή νέων έργων, ιδίως στον τομέα των παραχωρήσεων.

Ο κλάδος των παραχωρήσεων εμφάνισε ιδιαίτερα έντονη άνοδο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 96,1% και το EBITDA κατά 112,2%, κυρίως λόγω της ένταξης της Αττικής Οδού και της αυξημένης κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους του Ομίλου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεισφέρει πλέον το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας.

Αύξηση καταγράφηκε και στον τομέα κατασκευής, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 34,3% και η λειτουργική κερδοφορία κατά 35,7%, λόγω της επιτάχυνσης των έργων υπό ανάπτυξη και της εκκίνησης νέων εργολαβιών. Το ανεκτέλεστο έργων ανήλθε στα 6,8 δισ. ευρώ, ενώ τα προς υπογραφή έργα στα 2,4 δισ. ευρώ, με το συνολικό υπόλοιπο να φθάνει τα 9,2 δισ. ευρώ.

Στον τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος αντιμετώπισε πιέσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με μειωμένους όγκους πωλήσεων, αλλά υψηλότερα έσοδα λόγω των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Στην παραγωγή, θετική ήταν η συμβολή της νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ενώ η μονάδα ΗΡΩΝ παρήγαγε 1,2 TWh. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η λειτουργία μονάδας στην Κρήτη για λογαριασμό της ΔΕΗ, ενισχύοντας τα αποτελέσματα του κλάδου.

Σε ό,τι αφορά τα έργα παραχώρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, η σύμβαση της Εγνατίας Οδού και η έναρξη της 35ετούς περιόδου αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, ενώ στις αρχές του 2026 αναμένεται η υπογραφή για το έργο του ΒΟΑΚ. Η πρόοδος του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι υπερβαίνει το 65%, με ολοκλήρωση εντός του 2026, ενώ προχωρούν και οι εργασίες στο Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα του Ελληνικού.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ, έναντι 124,2 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων αυξήθηκαν κατά 11%, στα 106,6 εκατ. ευρώ.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός της Μητρικής μειώθηκε στα 145 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ. Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 1,97 δισ. ευρώ, με 1,22 δισ. ευρώ σε επίπεδο Μητρικής.

