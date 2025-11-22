search
22.11.2025 15:55

ΗΠΑ: Πέθανε ο πρώτος γνωστός ασθενής με γρίπη των πτηνών Η5Ν5 – Παγκόσμιος συναγερμός

22.11.2025 15:55
gripi_twn_ptinwn

Το πρώτο γνωστό ανθρώπινο κρούσμα της γρίπης των πτηνών Η5Ν5 πέθανε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, τονίζοντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός.

Το περιστατικό στην κομητεία του Γκρέις Χάρμπορ, περίπου 125 χιλιόμετρα από το Σιάτλ αφορά ηλικιωμένο ασθενή με υποκείμενα νοσήματα, του οποίου το φύλο δεν διευκρινίστηκε.

Νοσηλευόταν από τις αρχές Νοεμβρίου αφότου εμφάνισε πυρετό, σύγχυση και αναπνευστικά προβλήματα, ανέφερε το πολιτειακό υπουργείο Υγείας.

Ομάδα του υπουργείου ανίχνευσε τον ιό Η5Ν1 σε χώρο όπου ο ασθενής διατηρούσε οικόσιτα πτηνά, τα οποία δεν αποκλείεται να είχαν έρθει σε επαφή με μολυσμένα άγρια πτηνά.

Τα τεστ ήταν αρνητικά στις επαφές του ασθενή. «Ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός. Κανένα άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται δεν βρέθηκε θετικό σε γρίπη των πτηνών» ανέφερε το υπουργείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Η5Ν5 είναι πιο επικίνδυνος για τον άνθρωπο ή τα πτηνά σε σχέση με το στέλεχος Η5Ν1, το οποίο έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων άγριων και οικόσιτων πτηνών από το 2023.

Ο Η5Ν1 προκάλεσε επίσης επιδημίας στις γαλακτοκομικές αγελάδες των ΗΠΑ, καθώς και περίπου 70 ανθρώπινα κρούσματα το 2024 και το 2025, τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν εργάτες σε φάρμες εκτροφής.

Τα περιστατικά μετάδοσης στον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά είχαν δημιουργήσει ανησυχίες για ενδεχόμενη νέα πανδημία.

Αυτή την εβδομάδα, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) προειδοποίησαν ότι η φετινή εποχική επιδημία γρίπης θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρή, καθώς ένα νέο στέλεχος της γρίπης H3N2, το οποίο ονομάζεται υποκλάδος Κ, έχει επικρατήσει και προκαλεί έξαρση των περιστατικών νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο υποκλάδος Κ δεν ήταν διαδεδομένος όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε ποια στελέχη έπρεπε να συμπεριληφθούν στο φετινό εμβόλιο. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ίσως είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως υποδεικνύουν προκαταρκτικά δεδομένα στη Βρετανία.

Τα ECDC συνέστησαν έγκαιρο εμβολιασμών των ευάλωτων ομάδων.

