ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου

22.11.2025 06:10

Βήμα προσέγγισης Φάμελλου – Χαρίτση, παρά τις διαφωνίες στη Νέα Αριστερά για το προοδευτικό μέτωπο

22.11.2025 06:10
famellos xaritsis

Μήνυμα προσέγγισης στέλνουν οι Φάμελλος και Χαρίτσης με την από κοινού παρουσία τους ως ομιλητές σε πάνελ εκδήλωσης για την κλιματική αλλαγή, την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους θα βρεθούν σε κοινό τραπέζι ως ομιλητές και όχι ως προσκεκλημένοι ή ακροατήριο.

Την εκδήλωση, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει ο ΚΟΣΜΟΣ και στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετάσχει και ο γραμματέας του Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος τάσσεται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και είναι σε ανοιχτή γραμμή εδώ και καιρό με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Στο μεταξύ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος στην εσωτερική συζήτηση του ΠΑΣΟΚ για τις συμμαχίες τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις και τον Αλέξη Τσίπρα.

Η Κουμουνδούρου φαίνεται να δίνει μεγάλη σημασία στην εκδήλωση αυτή, καθώς μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας και αναμονής για τις κινήσεις Τσίπρα, θεωρεί πως κρατά ζωντανή την προσπάθειά της για προοδευτικές συνεργασίες με στόχο ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, κάτι που συμμερίζεται πλέον και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δείχνει να κάνει ένα βήμα «κόντρα» στην πλειοψηφική απόφαση της ΚΕ κατά των συνεργασιών με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα (και επίσης κατά του να γίνει εσωκομματικό δημοψήφισμα γι’ αυτό το θέμα). Για την ακρίβεια, κάνει ένα ακόμη βήμα, καθώς παρά την απόφαση της ΚΕ το θέμα των συμμαχιών να συζητηθεί στο συνέδριο του Ιανουαρίου, ο Αλέξης Χαρίτσης επέμεινε τις επόμενες μέρες, με ανάρτησή του (εκτός οργάνων δηλαδή) στην πρότασή του να γίνει δημοψήφισμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει το σχέδιο για τη συλλογή υπογραφών μελών ώστε να αποφασιστεί δημοψήφισμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τις υπογραφές, ενώ ζυμώσεις φαίνεται να τρέχουν στο παρασκήνιο στους κόλπους της «μειοψηφούσας» ηγεσίας, για τα επόμενα βήματα. Σε αυτό το σκηνικό, ανταποκρινόμενος στη συγκεκριμένη εκδήλωση, με ανεπίλυτη την εσωκομματική κρίση αλλά και αψηφώντας την άποψη της πλειοψηφίας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κάνει ένα βήμα που σηματοδοτεί πως επιμένει και στην θέση του για το προοδευτικό μέτωπο, άμεσα.

Την ίδια ώρα, τρεις μέρες πριν την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πολλοί φαίνεται να περιμένουν με αγωνία, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απέρριψε τις συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τον πρώην πρωθυπουργό. Με το μεν ΠΑΣΟΚ γιατί, όπως είπε κινείται σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, με τον δε ΣΥΡΙΖΑ γιατί εκτός των άλλων αποφάσισε ότι θα συνεργαστεί με το κόμμα Τσίπρα και μάλιστα πριν το δει καν. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Τσίπρας κινείται προς το κέντρο και πέταξε «καρφιά» για «προσωποκεντρική» επάνοδο λέγοντας πως η Νέα Αριστερά μπορεί να κάνει συνεργασίες αλλά «αυτό δεν θα γίνει με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό». Και στη συνέχεια επέρριψε ευθύνες στους άλλους για το ότι διαφαίνεται δύσκολη η πτώση Μητσοτάκη:  «έχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης: έχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ, ένα νεοφιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσουν το κομμάτι τους και έχουμε τον Αλέξη που λέει η αντιπολίτευση δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ».

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Χωρίς κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τον θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Τετ α τετ Μενδώνη-Γκιλφόιλ: «Συμβολικό έκθεμα» στέλνει η Ελλάδα στο Αμερικανικό Κογκρέσο

