Μαρινάκης για στεγαστικό: Έρχονται κι άλλες παρεμβάσεις – Να ανοίξουν κι άλλα κλειστά σπίτια στην αγορά

Για την επόμενη μέρα των ΕΛΤΑ, το στεγαστικό, νομοσχέδια, αλλά και ζητήματα της καθημερινότητας, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο νέο briefing για τους πολίτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν το επίδομα θέρμανσης, εξηγώντας την διαδικασία, ενώ σε ερώτηση για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ τόνισε: «Τρία πράγματα θέλω να θυμάστε για τα ΕΛΤΑ: Κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του. Κανένας συμπολίτης μας, δεν θα μείνει χωρίς κατ’οίκον εξυπηρέτηση. Ανοίγω μια παρένθεση. Ήδη το 90% των υπηρεσιών παρέχεται στο σπίτι και το 92% των συντάξεων δίνεται στο σπίτι και κανένα σημείο στη χώρα όπου κλείσει το φυσικό κατάστημα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εναλλακτικό σημείο εξυπηρέτησης. Πρώτα έπρεπε να ειπωθούν αυτά, να εξηγηθούν στην κοινωνία, όπως συνέβη σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν κλείσει από τα μισά μέχρι όλα τα φυσικά καταστήματα και στη συνέχεια να ανακοινωθούν ποια είναι αυτά τα καταστήματα. Δυστυχώς επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ η λάθος σειρά και δημιουργήθηκε αυτή η αναστάτωση».

Για τους «μισθούς Βουλγαρίας»

Σχολιάζοντας τη δήλωση που χρησιμοποιείται συχνά από την αντιπολίτευση, ότι η Ελλάδα έχει «μισθούς Βουλγαρίας» απάντησε ότι «μέσα σ’ αυτά τα 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28%. Θα μου πείτε, όμως, έχουν αυξηθεί και οι τιμές. Αν συνυπολογίσει, λοιπόν, κανείς και την πραγματική αύξηση των τιμών, που κανείς δεν την υποτιμά, αυτό το ποσοστό είναι 11%, τριπλάσιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά μέσο όρο στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 36%. Ποιος δείκτης, όμως, λέει όλη την αλήθεια; Η αλήθεια προκύπτει από το Δείκτη Ατομικής Κατανάλωσης της Eurostat. Τι χαλάνε, δηλαδή, σε κάθε χώρα οι πολίτες κατά μέσο όρο. Εκεί η Ελλάδα δεν είναι δεύτερη από το τέλος. Σίγουρα δεν είναι και στην κορυφή. Είναι 7η από το τέλος. Ήμασταν δηλαδή στο 63% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και έχουμε πάει στο 70% μέσα σε αυτά τα 6,5 χρόνια ως προς το διαθέσιμο εισόδημα και στο 81% ως προς την ατομική κατανάλωση. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα “μαύρο πρόβατο”, μια χώρα που είχε κλειστές τράπεζες, ουρές στα ΑΤΜ, είχε τη χαμηλότερη ανάπτυξη από τις 27 χώρες της Ευρώπης και τώρα είναι μια χώρα που επιστρέφει. Δεν έχει φτάσει εκεί που αξίζει στους πολίτες. Γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε τα εισοδήματα. Αλλά συγγνώμη, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο τα κόμματα της απόλυτης καταστροφής».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχολιάζοντας ορισμένα αρνητικά σχόλια για το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ και τις αυξήσεις στους εργαζόμενους, θύμισε ότι «οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν να πάρουν πάνω από μια δεκαετία την οποιαδήποτε αύξηση. Μιλάμε για ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν σε πολέμους, σε φυσικές καταστροφές. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, για να έχουμε μια ποιοτική και προσβάσιμη από όλους δημόσια τηλεόραση. Τα λεφτά τα οποία θα πάρουν στο τέλος του χρόνου, θα είναι υπό τον όρο πλεονασματικών ισολογισμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι με δανεικά από τα επόμενα χρόνια ή από τις επόμενες γενιές».

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε επίσης γιατί δεν απαντάει η ΝΔ σε τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης: «Δεν είναι θέμα φόβου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Δεν προσφέρει να πούμε κάτι. Δική μας δουλειά είναι να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας, να λύνουμε προβλήματα και στο τέλος να κρινόμαστε από αυτό. Δουλειά της κυβέρνησης, δουλειά του Πρωθυπουργού και δουλειά δική μου που εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, είναι όταν έρθει η ώρα των εκλογών, αυτά τα οποία είχαμε πει προεκλογικά να τα έχουμε κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα πράξη. Γι’ αυτό θα κριθούμε και για τίποτα άλλο».

«Έρχονται παρεμβάσεις για τα κλειστά σπίτια»

Για την οπλοκατοχή και τις αλλαγές στο νομοσχέδιο, είπε ότι η αυστηροποίηση υποστηρίχθηκε από τον πρωθυπουργό και σημείωσε, με αφορμή τα Βορίζια, πως «δεν πρέπει να στοχοποιούμε μία περιοχή, να “τσουβαλιάζουμε” τους κατοίκους μιας περιοχής. Το κακό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και είμαστε εδώ για να κάνουμε όσα παραπάνω μπορούμε».

Τέλος, σε ερώτηση για το στεγαστικό και για το αν πρόκειται να ανακοινωθούν επιπλέον παρεμβάσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Να πούμε για αρχή αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, έχουν νομοθετηθεί και εφαρμόζονται. Μέσα στον Νοέμβριο, ένα ενοίκιο πίσω για το 80% των ενοικιαστών- σημαντικό, γι’ αυτό και σας καλώ να δηλώνετε τα πραγματικά ενοίκια που δίνετε. Επίσης φοροαπαλλαγή για τρία χρόνια για όποιον μετατρέπει ένα σπίτι με βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Παγώνουν οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ και για το 2026 για νέες οικοδομές, όπως και η μείωση του φόρου εισοδήματος για αναβαθμίσεις κατοικιών, το 2025 και το 2026, προφανώς για να πέσουν στην αγορά παραπάνω ακίνητα. Μέσω κοινωνικής αντιπαροχής αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία για να χτιστούν κατοικίες από ιδιώτες μέσω κινήτρων. Από το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής ακινήτων 25% για εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ».

«Μειώνεται κατά 50% ο ΕΝΦΙΑ το 2026 και καταργείται το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους. Και βέβαια “Σπίτι μου Ι” που βρήκαν σπίτι 10.000 συμπολίτες μας και “Σπίτι μου ΙΙ”, το οποίο τρέχει πάει πάρα πολύ καλά και θα βρουν σπίτι -ήδη έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό- επιπλέον 20.000 συμπολίτες μας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός παραπάνω; Προανήγγειλε ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο να πέσουν παραπάνω κλειστά σπίτια στην αγορά, ούτως ώστε αν ψάχνεις να νοικιάσεις εκεί που είχες Χ επιλογές, να έχεις διπλάσιες και τριπλάσιες επιλογές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό, ειδικά για όσους μένουν στο ενοίκιο», πρόσθεσε.

