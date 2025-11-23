search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:46
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

23.11.2025 23:57

Επίδομα 250 ευρώ: Πληρώνται από Δευτέρα 1,4 εκάτ. συνταξιούχοι – Όλα τα κριτήρια

23.11.2025 23:57
Πηγή: Pixabay

Από αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ξεκινά η καταβολή επιδομάτων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα ωφελήσουν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Η αρχή γίνεται με το επίδομα 250 ευρώ που θα δοθεί σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους οι πολίτες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση των συντάξεων από τον Ιανουάριο.

Η ενίσχυση αφορά:

  1. Άτομα άνω των 65 ετών
  2. Με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους
  3. Με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους
  4. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ). Στις περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ.

Αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, θα ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Επιπλέον, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό ανέρχεται έως 800 ευρώ, αυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς να απαιτείται αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες – συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

