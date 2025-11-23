search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:19
23.11.2025 22:22

Ηράκλειο: Διάσωση 76 μεταναστών ανοιχτά της Μεσαράς

23.11.2025 22:22
limeniko_new_123

Σε νέα επιχείρηση διάσωσης ενεπλάκη το Λιμενικό Σώμα, αυτή τη φορά στα νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλωτά του Σώματος εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής λέμβος με 76 επιβαίνοντες, ακινητοποιημένη περίπου 56 ναυτικά μίλια ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Ειδοποιήθηκε άμεσα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μάλτας το οποίο περισυνέλλεξε τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε κοντά στην ακτή από όπου με την συνδρομή του Λιμενικού αποβιβάστηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος στην Κρήτη από την αρχή του έτους έχουν αφιχθεί 17.650 μετανάστες, έναντι 5.050 που είχαν αφιχθεί το 2024.

