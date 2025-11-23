Νίκος Δένδιας: Ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, την Κυριακή (23/11) ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο μέτρων που απευθύνεται στο σύνολο της στρατιωτικής κοινότητας. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού αλλά και των οικογενειών του.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε: «Δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η νέα πολιτική δεν βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά σε μια συνολική στρατηγική.

Έτσι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Αν θέλουμε ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα. Χρειαζόμαστε έναν συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τον άνθρωπο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του. Αυτό υπηρετεί η “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας, επιστρέφει πολλαπλάσιο».

Τα 7 μέτρα για τους στρατιωτικούς

1. Νέο μισθολόγιο με πραγματικές αυξήσεις έως 53%

Το νέο μισθολόγιο αποσυνδέει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει αυξήσεις 13% έως 53%.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Ταγματάρχης με 17 χρόνια υπηρεσίας: αύξηση 321 ευρώ (19,2%)

Λοχαγός με 13 χρόνια υπηρεσίας: αύξηση 276 ευρώ (18,2%)

Με τα επιδόματα παραμεθορίου και θέσης ευθύνης, οι αποδοχές ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο:

Ανθυπολοχαγός με 3 χρόνια σε παραμεθόριο: +379 ευρώ τον μήνα (31,7%)

Ταγματάρχης διοικητής: +427 ευρώ (24,4%)

Αντιπλοίαρχος κυβερνήτης φρεγάτας: +1.000 ευρώ (52,3%)

Το νέο μισθολόγιο εφαρμόζεται αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου.

Ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε: «Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων».

2. Δωρεάν και αξιοπρεπής στέγη για στελέχη σε μη επιλογής τοποθετήσεις

«Όχι ως προνόμιο, αλλά ως υποχρέωση», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το νέο οικιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 10.454 νέες κατοικίες, 7.030 ανακαινισμένες κατοικίες, δηλαδή συνολικά 17.484 σπίτια. Οι πρώτες 1.059 παραδίδονται έως το τέλος του 2026, με 49 έτοιμα ήδη στο Χαϊδάρι.

3. «Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας»

Τα στρατιωτικά πρατήρια θα εκσυγχρονιστούν με νέο σύστημα logistics και ενιαίες τιμές, ώστε το «Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας» να γίνει 20%–23% φθηνότερο από την αγορά.

4. Ενίσχυση μητρότητας και μέριμνα για τα παιδιά

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε: «Χρειαζόμαστε νέους Έλληνες. Αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της εθνικής συρρίκνωσης».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα μαιευτική κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, σσχεδιασμό νέας μαιευτικής στο 424 ΓΣΝΕ, δωρεάν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων και για εθελόντριες στρατεύσιμες, νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, υποτροφίες και 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών

5. Αναβάθμιση Στρατιωτικών Νοσοκομείων

«Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία αποτελούν πυλώνα φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέο λογισμικό logistics από το Ίδρυμα Νιάρχος, πιστοποίηση λειτουργίας από ανεξάρτητο αξιολογητή, πλήρης κατάργηση της συμμετοχής στις δαπάνες στις δημόσιες δομές, ίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Πολεμικού Τραύματος

Παρουσιάστηκαν, επίσης, σημαντικές δωρεές των οικογενειών Βαρδινογιάννη, Αγγελάκου, Λάτση, αλλά και της Eurobank.

6. Στήριξη αποστράτων και ΑμεΑ

«Δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν επί δεκαετίες την πατρίδα», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ως εκ τούτου, προβλέπεται ίδρυση τριών συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης αποστράτων, ενίσχυση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ και νέες στεγαστικές δομές για ενήλικα άτομα με αναπηρία

7. Υπηρεσιακές διευκολύνσεις και προστασία οικογένειας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ειδικές γονικές άδειες, απαλλαγή από νυχτερινές υπηρεσίες για σοβαρούς λόγους, μειωμένο ωράριο, καθώς και δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγων.

