Βρετανία: Επελαύνει η γρίπη των πτηνών – Κρίση προ των πυλών στην αγορά της γαλοπούλας ενόψει Χριστουγέννων

Αντιμέτωπη με την πιθανότητα να έχει έλλειψη σε γαλοπούλες ενόψει Χριστουγέννων βρίσκεται η αγορά της Βρετανίας, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στη χώρα.

Σύμφωνα με την Independent, περίπου 50 κρούσματα του υπερμολυσματικού στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές Οκτωβρίου.

Έχουν ήδη ανακαλυφθεί εστίες γρίπης των πτηνών σε ορισμένες εκτροφές γαλοπούλας, επηρεάζοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να εφοδιάζουν τις αγορές τους.

Αν και δεν είναι ακόμη τόσο σοβαρή όσο η επιδημία της γρίπης των πτηνών του 2022, όπου καταγράφηκαν 207 κρούσματα, η τρέχουσα επιδημία προκαλεί ανησυχία. Ο διευθύνων σύμβουλος του Βρετανικού Συμβουλίου Πουλερικών, Ρίτσαρντ Γκρίφιθς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ήδη «ορισμένοι παραγωγοί έχουν πληγεί πολύ άσχημα».

«Βλέπουμε αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και είναι μια κακή σεζόν, πολύ χειρότερη από πέρυσι», τονίζει.

