Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Oι Black Friday προσφορές[1] ξεκίνησαν στην COSMOTE TELEKOM και στον ΓΕΡΜΑΝΟ. Έως και την 1η Δεκεμβρίου, σε όλα τα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[2], μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Επιπλέον, για αγορές αξίας 349€ και άνω με όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, φυσικές και άυλες, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή[3]. Παράλληλα, μετατρέποντας το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE GIGAMAX, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα smartphones σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, ή ακόμα και δωρεάν[4]. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές.
Ενδεικτικά, στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Smart TV, θα βρουν την Samsung 4K QLED Q7F, 55 ιντσών, με λεπτό, κομψό design και QLED πάνελ για εκπληκτικά χρώματα, από 549€ στα 499€, καθώς και το αντίστοιχο μοντέλο 65 ιντσών από 699€ στα 599€. Επιπλέον, αποκλειστικά στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 100€ για την αγορά τους και δωρεάν 2 μήνες συνδρομή[6].
Δωρεάν smartphones & tablet ή σε προνομιακές τιμές στα προγράμματα της COSMOTE TELEKOM
Οι καταναλωτές που θα μετατρέψουν το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν ή σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές δημοφιλή smartphones και tablet. Ενδεικτικά:
[1] Όλες οι προσφορές ισχύουν έως και την 1η Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
[2] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων €900 και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές €500 και άνω, οι 24 για αγορές €300 και άνω & οι 12 για αγορές €60 και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.
[3] Από την ενέργεια €πιστροφή εξαιρούνται όλα τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο eurobank.gr/epistrofi.
[4] H προσφορά σύνδεσης ισχύει για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης στα φυσικά καταστήματα και υπό την προϋπόθεση ότι το συμβόλαιο θα εξαντληθεί.
[5] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
[6] Οι προσφορές ισχύουν μόνο σε φυσικά καταστήματα από 21/11 έως 29/11 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και αφορούν νέες συνδέσεις συμβολαίου (12μηνης ή 24μηνης διάρκειας) COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full.
