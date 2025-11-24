search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 20:13
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 16:55

Δήμος Αθηναίων: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας στήνει ξανά το πιο λαμπερό street party της πόλης!

24.11.2025 16:55
CA241207_0631a

CALLAS LIVES ON: THE PARTY! vol. 3

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων γιορτάζει και φέτος την ημέρα γέννησης της Μαρίας Κάλλας (2 Δεκεμβρίου 1923) με τον πιο φωτεινό και εξωστρεφή τρόπο: ένα μεγάλο street party στο κέντρο της πόλης!

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, από τις 20:00, η οδός Πετράκη, πίσω από το Μουσείο, φοράει τα γιορτινά της και γεμίζει μουσική και ρυθμό, για το τρίτο κατά σειρά πάρτι που έχει ήδη γίνει θεσμός. Το φετινό CALLAS LIVES ON: THE PARTY! υπόσχεται μια ακόμη βραδιά εκπλήξεων και καλής μουσικής, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη διαχρονική λάμψη της Μαρίας Κάλλας!

Σε συνεργασία με τον Kosmos 93.6, τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Καμάκας, που θα επιμεληθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο DJ set σε groovy funk–disco αισθητική και επιλεγμένες world-music αναφορές.

Το café του Μουσείου, La Divina, θα σερβίρει εκλεκτά κρασιά της “Remake Wines”, ποτά και cocktails σε ειδικές τιμές, ενώ το museum shop θα προσφέρει εκπτώσεις σε επιλεγμένα αντικείμενα αποκλειστικά για εκείνη τη βραδιά, ιδανικά για δώρα ή συλλεκτικές αγορές.

Κατά τη διάρκεια του party, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μαρία Κάλλας με μειωμένη γενική είσοδο.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 20.00

Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μητροπόλεως 44

Το street party: οδός Πετράκη (πίσω πλευρά του Μουσείου)

Δωρεάν συμμετοχή 

Κατά την διάρκεια του street party, μειωμένη γενική είσοδος στην μόνιμη έκθεση του μουσείου – Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτοεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 20:12
tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

1 / 3