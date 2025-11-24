Η ανάμνηση του Τσίπρα από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που είδε από κοντά με τον Πανιώνιο και η… μυρωδιά των λουκάνικων

Πέρα από τα πολιτικά ζητήματα, ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» δεν θα μπορούσε να μην έχει και μία αναφορά σε μια άλλη μεγάλη του αγάπη: τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει μεταξύ άλλων την εμπειρία του από το πρώτο παιχνίδι των «πρασίνων» που είδε από κοντά.

Οπως λέει, ως παιδί είχε δύο συνήθειες: να διαβάζει τις εφημερίδες και να παρακολουθεί την ομάδα της γειτονιάς του. Σύντομα όμως ήρθε και η ώρα που ο πατέρας του θα τον πήγαινε μια Κυριακή στη λεωφόρο.

«Πήγαμε στη Θύρα 1 του γηπέδου της Λεωφόρου. Ήταν 13 Απριλίου 1980, Κυριακή απόγευμα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Πανιώνιο. Θυμάμαι τη μυρωδιά από τα λουκάνικα, το τσιμέντο που έκαιγε από τον ήλιο και τον πατέρα μου να μου δείχνει έναν έναν τους παίκτες».

Οπως σημειώνει, το παιχνίδι έληξε 3-0, αλλά αυτό που του έμεινε χαραγμένο, «ήταν η εντύπωση από το πλήθος, οι σημαίες, το πράσινο που κυριαρχούσε παντού και η αίσθηση ότι όλα γύρω του ήταν «μεγαλύτερα απ’ όσο μπορούσε να φανταστεί».

Το φυλλάδιο του αγώνα εκείνης της ημέρας

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διαμαντής Καραναστάσης: Η κοινή έξοδος – «απάντηση» στις φήμες χωρισμού (video)

Παντρεύτηκε ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Ο γάμος στη Μητρόπολη με 500 άτομα, η νύφη με το ρομαντικό νυφικό

Ο Τάιλερ ΜακΜπεθ αντέδρασε στην αναφορά στο πρόσωπό του, στην «Ιθάκη» του Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου»