Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: 3.721 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – 21.815 περιστατικά HIV στην Ελλάδα

Ο HIV παραμένει μια υπαρκτή και σοβαρή πρόκληση δημόσιας υγείας, παρά την πρόοδο της επιστήμης και τη δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα, που δίνει στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ με αφορμή την 1η Δεκέμβριου (Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS), δείχνουν ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν ζητούμενα.

Αναλυτικά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 21.815 περιστατικά HIV λοίμωξης, εκ των οποίων 4.795 εξελίχθηκαν σε AIDS και 3.721 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Εντός του 2025, έλαβαν αντιρετροϊκή αγωγή 11.549 άτομα με HIV λοίμωξη.

Δυστυχώς τα στοιχεία του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι οι νέες διαγνώσεις παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο πάνω από τους μισούς ανθρώπους που διαγνώσθηκαν το 2025 φτάνουν στο σύστημα υγείας καθυστερημένα – γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, έγκαιρο έλεγχο και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία.

Τρόποι μετάδοσης

Μεταξύ των περιστατικών που διαγνώστηκαν το 2025, συχνότερος τρόπος μόλυνσης είναι η σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών (37,3%), ενώ για μεγάλο ποσοστό των νέων διαγνώσεων (35,7% ) ο τρόπος μετάδοσης είναι ακαθόριστος, κάτι που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης. Το 52% των περιστατικών που καταγράφηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2025, διαγνώστηκε καθυστερημένα, με τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης να καταγράφονται στις γυναίκες, στα ετεροφυλόφιλα άτομα, στα άτομα ηλικίας 50+ ετών και στα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας.

Με φόντο τα παραπάνω τα δεδομένα, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, την 1η Δεκεμβρίου, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Το φετινό μήνυμα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS (UNAIDS) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS είναι «Overcoming disruption, transforming the AIDS response» και σχετίζεται με τις περικοπές της διεθνούς χρηματοδότησης προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του AIDS και τις συνέπειες που θα επιφέρουν σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δράσεις του ΕΟΔΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), συνεχίζοντας την υλοποίηση παρεμβάσεων στην Κοινότητα για την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων, έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, τις παρακάτω δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ελέγχου με τη μέθοδο της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για τον ιό HIV, τις Ηπατίτιδες B & C και άλλων Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ).

–Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα, 25/11/2025, Τρίτη, 12:00-17:00, παρουσία Κινητής Μονάδας ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ): εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση και συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling)

Αθήνα: Πλατεία Κοραή

Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου Α’

–Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, 27/11/2025, Πέμπτη, 09:00-13:00, παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού κλιμακίου στο Κέντρο Υγείας: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και προληπτικός έλεγχος του γενικού πληθυσμού για ΣΜΝ

–Αθήνα-Πλατεία Κοραή, 30/11/2025 & 01/12/2025, Κυριακή & Δευτέρα, 16:00-21:00, παρουσία Κινητής Μονάδας Εξέτασης του ΕΟΔΥ: ανιχνευτική εξέταση για τη HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ

–Πειραιάς, 01/12/2025, Δευτέρα, ώρα 09:00-14:00, στη συμβολή των οδών Καραΐσκου και Σωτήρος Διός (πίσω από Πλατεία Κοραή): ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τον ιό του HIV και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών (stand & street work)

Θεσσαλονίκη:

– Πλακόστρωτο Παραλίας Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος Κων. Καραμανλή, 1/12/2025, Δεύτερα, 09:00-15:00, παρουσία Κινητής Μονάδας Εξέτασης του ΕΟΔΥ: ανιχνευτική εξέταση για τη HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2/12/2025, Τρίτη, 09:30-14:30, παρουσία Κινητής Μονάδας Εξέτασης ΕΟΔΥ για τη HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ

-Στο χώρο του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών iasis Hypatia 11/12/2025, Πέμπτη, 15:00-20:00, (επί της οδού Πέτρου Συνδίκα 24) Θεσσαλονίκης: εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling)

Λάρισα:

Την 1 και 02/12/2025, Δευτέρα & Τρίτη, 10:00-15:00, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: εντός του χώρου που θα διατεθεί από το Δήμο Λαρισαίων, στην κεντρική πλατεία της πόλης (επί των οδών Μ. Αλέξανδρου και Κούμα), εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling).

Όλες οι παραπάνω δράσεις πρόληψης θα συνοδεύονται από ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών.

