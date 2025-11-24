Hellenic Stroke School: Σωτήρια επέμβαση σε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση

Μια σωτήρια και εξαιρετικά λεπτή επέμβαση για οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση, οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο πρώτο Hellenic Stroke School.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20-21 Νοεμβρίου, αναδείχτηκε η σημασία της άμεσης παρέμβασης και πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συγκέντρωσε κορυφαίους επεμβατικούς ακτινολόγους και νευροεπεμβατικούς από όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 35.000 εγκεφαλικά επεισόδια ετησίως, με περισσότερα από 12.000 να είναι θανατηφόρα. Τα εγκεφαλικά αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου και την πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ το κόστος νοσηλείας ανά ασθενή κυμαίνεται από 13.650 έως 34.000 ευρώ.

Η επέμβαση

Η επέμβαση θρομβεκτομής μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο από τη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας/Νευροακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, με υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Λάγιο και την ομάδα των Παναγιώτη Παπαδόπουλου και Θεόδωρου Μπαζίνα. Η διαδικασία έδειξε πώς η έγκαιρη απομάκρυνση θρόμβου μπορεί να αποτρέψει μόνιμες βλάβες και να αλλάξει την πορεία της ζωής ενός ασθενούς μέσα σε λίγα λεπτά.

«Η ζωντανή παρουσίαση πραγματικής θεραπείας εγκεφαλικού ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σημασία της άμεσης παρέμβασης και της σωστής οργάνωσης. Η θρομβεκτομή έχει αλλάξει ριζικά την πρόγνωση του εγκεφαλικού, και το Stroke School θέτει τις βάσεις για ένα σύστημα φροντίδας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών», αναφέρει ο επεμβατικός ακτινολόγος και διευθυντής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός κ. Αντώνης Τσάνης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

Το συνέδριο

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και επιστημονικών εταιρειών, συγκέντρωσε περισσότερους από 250 γιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Η θεματολογία επικεντρώνεται στη θρομβεκτομή, συνδέοντας θεωρητική γνώση με πρακτική εφαρμογή και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων.

«Η νευροεπεμβατική δεν είναι απλώς τεχνική πράξη, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης, εξέλιξης και ανταλλαγής εμπειρίας. Πρωτοβουλίες όπως το Stroke School συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση κοινών προτύπων ποιότητας για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού», επισημαίνει ο Νευροεπεμβατικός Ακτινολόγος κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης, διευθυντής στο νοσοκομείο Ευθρός Σταυρός.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Παπαναγιώτου τόνισε ότι η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει θεσμικά την προσπάθεια, ώστε η σωτήρια θεραπεία της θρομβεκτομής να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής.

«Η Ελλάδα διαθέτει έμπειρους Νευροεπεμβατικούς και ισχυρά επιστημονικά κέντρα. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι θεσμική συνέπεια, σαφή πρωτόκολλα και σωστή οργάνωση. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει σοβαρά και οργανωμένα αυτή την προσπάθεια, ώστε η σωτήρια θεραπεία της θρομβεκτομής να είναι πραγματικά διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται», σημειώνει ο κ. Παπαναγιώτου.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια σε νοσοκομείο στο Τορίνο

Γρίπη των πτηνών: Δεύτερος θάνατος στις ΗΠΑ – Είχε «οικιακό πτηνοτροφείο στον κήπο του»

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; – Τι έδειξε έρευνα με περισσότερες από 975.000 μετρήσεις