Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με την 13η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 13η αγωνιστική που θα διεξαχθεί Τρίτη και Τετάρτη με τις ελληνοσερβικές μονομαχίες!

Οι υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων για τα «παράθυρα» της FIBA για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, φέρνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, την EuroLeague στις οθόνες των συνδρομητών, καθώς οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων με τις παραδοσιακές δυνάμεις της Σερβίας, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (25/11, 21:15) και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στην «Belgrade Arena» τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Χάποελ Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης (25/11, 20:00), Μονακό – Αναντολού Εφές (26/11, 20:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

18:00 EuroLeague – 13η αγωνιστική: Ντουμπάι-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ–Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Παρτίζαν Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:15 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:00 EuroLeague: Μακάμπι-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

19:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:30 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:30 EuroLeague: Μονακό-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:30 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

