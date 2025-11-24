Στυτική δυσλειτουργία: Πώς να σώσετε τον γάμο σας

Βαθιές και εκτεταμένες είναι oι επιπτώσεις της στυτικής δυσλειτουργίας στους άνδρες και τις συντρόφους τους, ατομικά και ως ζευγάρι.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τουλάχιστον το 50% των παντρεμένων βιώνουν το πρόβλημα σε κάποιο επίπεδο και καλούνται να το διαχειριστούν προκειμένου να σωθεί ο γάμος τους. Αυτό το όχι πάντα εύκολο εγχείρημα απαιτεί αποφασιστικότητα και τη συνδρομή της συζύγου, καθώς η θεραπεία είναι ένα ταξίδι με δύο συνοδοιπόρους.

«Η στυτική δυσλειτουργία είναι μια από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις των ανδρών με σεξουαλικά προβλήματα. Περιλαμβάνει δυσλειτουργία και πόνο κατά τη στύση του πέους.

Σχετίζεται ιδιαίτερα με τη γήρανση και άλλες μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, ορμονικές διαταραχές, τραυματισμούς, ψυχικές διαταραχές και διαπροσωπικά προβλήματα.

Μπορεί να είναι παρενέργεια κάποιων φαρμάκων ή αποτέλεσμα της κακής γενικής κατάστασης της υγείας, λόγω ανθυγιεινού τρόπου ζωής. Στους νεότερους τις περισσότερες φορές οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους και στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες σε οργανικούς», εξηγεί ο Χειρουργός Ανδρολόγος Ουρολόγος δρ Αναστάσιος Λιβάνιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Menclinic.

Όταν είναι μόνιμη κατάσταση οι συνέπειες είναι έντονες και στα δύο μέλη του ζευγαριού. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί, δηλαδή, να προκαλέσει συρρίκνωση και τελικά απώλεια της σεξουαλικής ζωής ενός παντρεμένου ζευγαριού.

Ακόμα και σε σχέσεις αγάπης και αφοσίωσης, οι σύζυγοι μπορεί να απομακρυνθούν και να ξεκινήσει ο καθένας χωριστά τη μάχη για να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα της απώλειας της κοινής σεξουαλικής ζωής τους.

Ένας γάμος, όμως, μπορεί να επιβιώσει. Υπάρχουν πολλές συμβουλές και τεχνικές που βοηθούν στη βελτίωση των στύσεων και της ερωτικής επαφής.

Ψυχολογικά αίτια

Όταν η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους, η ανοιχτή επικοινωνία δημιουργεί μια εγγύτητα που επιτρέπει στο ζευγάρι να χτίσει την από κοινού στρατηγική για την αντιμετώπισή της και τη διατήρηση του γάμου.

Παρότι φέρνει σε αμηχανία, βοηθά στη μείωση της ανησυχίας και του άγχους και θέτει τις βάσεις για υπέρβαση της δυσκολίας, όπως κάνουν συχνά στον κοινό έγγαμο βίο τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης επικοινωνίας είναι η ειλικρίνεια, η προηγούμενη κατάκτηση γνώσεων για την πάθηση και η εξάσκηση ενσυναίσθησης, όπως και η επιλογή της σωστής ώρας και του κατάλληλου χώρου.

Τρόπος ζωής

Αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στη βελτίωση της στυτικής λειτουργίας. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η υιοθέτηση και αφοσίωση σε μια υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος, η περιορισμένη πρόσληψη αλκοόλ και ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος -ειδικά όταν υποστηρίζονται και από τη σύζυγο- μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή εμφάνισης παθήσεων που αυξάνουν τις πιθανότητες για δυσλειτουργία.

Οργανικές αιτίες

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να προκαλείται από οργανικές παθήσεις, που περιλαμβάνουν αγγειακές και νευρογενείς νόσους, ενδοκρινολογικές αιτίες και τη νόσο Peyronie. Ιατρικά προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υπερχοληστεριναιμία και οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

Ορμονικές παθήσεις μεταξύ των οποίων η χαμηλή τεστοστερόνη ή προβλήματα του θυρεοειδούς, νευρολογικές διαταραχές, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Πάρκινσον, το εγκεφαλικό επεισόδιο ή οι τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού μπορούν να διαταράξουν τα νευρικά σήματα που απαιτούνται για τη στύση.

Ομοίως και τραύματα στην περιοχή της πυέλου, στη σπονδυλική στήλη ή στο πέος, καθώς και χειρουργικές επεμβάσεις προστάτη και η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο.

Ορισμένα αντικαταθλιπτικά, αντιισταμινικά και αντιυπερτασικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη αντιεπιληπτικά και αντιψυχωσικά-νευροληπτικά έχουν τη στυτική δυσλειτουργία ως παρενέργεια.

Η θεραπεία έγκειται στην επιτυχή αντιμετώπιση της αιτίας που την προκαλεί.

Μόνο με τη διαχείριση των αιτιωδών παθήσεων θα επέλθει οριστική αντιμετώπιση αυτής. Τα φάρμακα περιορίζουν το σύμπτωμα και δεν θεραπεύουν την αιτία της δυσλειτουργίας.

Όταν δεν αποδίδουν ενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση και η μοναδική που διορθώνει τη μόνιμη στυτική δυσλειτουργία είναι η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης.

Στις μέρες μας, προηγμένης τεχνολογίας πρόθεση μεταβλητής σκληρότητας τριών σημείων που τοποθετείται μέσω μιας σχεδόν αόρατης τομής προσφέρει αποδεδειγμένα μεγαλύτερη ικανοποίηση στους άνδρες απ’ ότι την από του στόματος ή την ενέσιμη αγωγή, επειδή επιτρέπει την αυθόρμητη σεξουαλική επαφή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να απαιτείται προετοιμασία και αναμονή.

Μια άλλη αξιόλογη θεραπεία είναι τα κρουστικά κύματα, τα οποία απευθύνονται σε άτομα με αγγειογενούς αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία.

Η τεχνολογία επιτρέπει με ανώδυνο τρόπο τη δημιουργία νέων αγγείων που αυξάνουν τη ροή του αίματος προς το πέος. Οκτώ στους δέκα ασθενείς που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο διακόπτουν τα φάρμακα, ενώ όσοι πάσχουν από σοβαρή στυτική δυσλειτουργία βλέπουν καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τη φαρμακευτική αγωγή. Αυτή η μη επεμβατική και χωρίς παρενέργειες μέθοδος προσφέρει μόνιμα αποτελέσματα και ικανοποίηση στους ασθενείς.

«Βλέπουμε ότι η στυτική δυσλειτουργία θεραπεύεται. Τα ζευγάρια μπορούν, με συντονισμένη προσπάθεια, να διατηρήσουν τη φλόγα ζωντανή, αντί να χαθούν στην ερημιά της απομόνωσης και της σεξουαλικής μοναξιάς», καταλήγει ο δρ Λιβάνιος.

