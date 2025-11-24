Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω social media κατά της Όλγας Γεροβασίλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησε 79χρονο ημεδαπό για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Βουλής Όλγας Γεροβασίλη.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στη σχετική ανακοίνωσή της, τον Οκτώβριο του 2024 αναρτήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος της πολιτικού.
Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Διαβάστε επίσης:
Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό
Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτοεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»
«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.