Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω social media κατά της Όλγας Γεροβασίλη

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησε 79χρονο ημεδαπό για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Βουλής Όλγας Γεροβασίλη.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στη σχετική ανακοίνωσή της, τον Οκτώβριο του 2024 αναρτήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος της πολιτικού.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

