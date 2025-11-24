search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:24
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 10:36

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

24.11.2025 10:36
DSC_6364-1

Υπάρχουν μοντέλα που δεν χρειάζονται εισαγωγές – γιατί απλώς έχουν χτίσει τη premium φήμη τους στο δρόμο.

Για τη BMW Σειρά 1, η επιτυχία δεν είναι συγκυριακή. Είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής παρουσίας που συνδυάζει premium χαρακτήρατεχνολογική υπεροχή και πραγματική οδηγική ευχαρίστηση. Και το 2025, η μικρότερη BMW της γκάμας αποδεικνύει ξανά γιατί παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των premium οικογενειακών hatchback.

Η No1 premium επιλογή στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, η νέα BMW Σειρά 1 (F70) μετρά 1.780 ταξινομήσεις στη χώρα μας μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025, κατακτώντας με άνεση την κορυφή των premium compact. Πρόκειται για επίδοση σχεδόν διπλάσια από τον επόμενο ανταγωνιστή, επιβεβαιώνοντας πως το μοντέλο αποτελεί τη σταθερότερη επιλογή όσων αναζητούν ένα premium οικογενειακό αυτοκίνητο με σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια.

Η νέα γενιά F70 έχει αλλάξει ουσιαστικά σε όλα: από τη σχεδίαση μέχρι την εργονομία και το λογισμικό. Παρά τη διατήρηση των γνωστών διαστάσεων, αποπνέει πλέον μια πιο ώριμη και δυναμική αισθητική, με καθαρότερες γραμμές, πιο αιχμηρό εμπρός μέρος και μια κομψή ουρά που τονίζει το πλάτος του αμαξώματος.

Design και εσωτερικό

Το εμπρός μέρος, με τους λεπτούς προβολείς LED και το χαρακτηριστικό kidney grille, φέρνει τη Σειρά 1 πιο κοντά στη σχεδιαστική ταυτότητα της μεγαλύτερης Σειράς 3. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί, οι τροχοί φτάνουν πλέον έως και τις 19 ίντσες, ενώ οι λεπτομέρειες του αμαξώματος όπως τα κρυφά χερούλια και οι νέες αποχρώσεις ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας χωρίς περιττές υπερβολές.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Το cockpit της F70 υιοθετεί τη νέα φιλοσοφία της BMW, με Curved Display 10,25″ και 10,7″ για τον πίνακα οργάνων και το infotainment αντίστοιχα, βασισμένο στο λειτουργικό BMW OS 9. Το ταμπλό είναι πιο μίνιμαλ, με καθαρές γραμμές και premium υλικά αφής, ενώ η απουσία φυσικών διακοπτών προσδίδει hi-tech χαρακτήρα. Οι χώροι παραμένουν επαρκείς για τετραμελή οικογένεια, με πρακτικό πορτμπαγκάζ 380 λίτρων, που φτάνει τα 1.200 λίτρα με τα καθίσματα πεσμένα. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί αισθητά, ενώ η θέση οδήγησης -όπως πάντα σε BMW– είναι υποδειγματική.

Η γκάμα της νέας Σειράς 1 περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις που περιμένει κανείς από ένα premium compact, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό.

ΜοντέλοΚιβώτιοΚυβισμόςΊπποιΕκπομπές CO₂ (WLTP)Τιμή (€)
116Aυτόματο1.499 cc122 hp135 g/km27.690
120Aυτόματο1.499 cc170 hp (mild hybrid)121 g/km28.960
123 xDriveAυτόματο1.998 cc218 hp (mild hybrid)134 g/km36.300
120dAυτόματο1.995 cc163 hp (mild hybrid diesel)112 g/km35.960
M135 xDriveAυτόματο1.998 cc300 hp173 g/km55.200

Η έκδοση 116 αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή, με 3κύλινδρο κινητήρα 1.5 λίτρων και 122 ίππους, που προσφέρει ομαλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Η 120 με ήπια υβριδική υποβοήθηση αποδεικνύεται η ιδανική χρυσή τομή, καθώς συνδυάζει δυναμισμό (0-100 km/h σε 7,8”) με ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές CO₂. Για όσους ζητούν περισσότερα, η 123 xDrive φέρνει τετρακίνηση και 218 ίππους, ενώ η 120d παραμένει δημοφιλής για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, με εξαιρετική ροπή και κατανάλωση γύρω στα 5,0 l/100 km. Κορυφαία όλων είναι φυσικά η M135 xDrive, με 300 ίππους και σπορ ανάρτηση M. Με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και πλήρως επανασχεδιασμένο σύστημα μετάδοσης, φέρνει πίσω κάτι από την «παλιά» M αίσθηση, αλλά σε ένα πιο ώριμο, καθημερινό πακέτο.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν πλέον αυτόματο κιβώτιοφώτα LEDζάντες αλουμινίουδιζωνικό κλιματισμόadaptive cruise control και πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης, όπως Lane Keeping, Front Collision Warning και Active Park Assist. Η Σειρά 1 ενσωματώνει επίσης το BMW Digital Key Plus, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να ανοίγει και να εκκινεί το αυτοκίνητο μέσω smartphone, καθώς και το νέο BMW ConnectedDrive με ασύρματες ενημερώσεις και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω του Connected Store. Η συνολική εμπειρία οδήγησης είναι πιο «έξυπνη» από ποτέ, με καλύτερη ορατότητα, ακρίβεια στο τιμόνι και ισορροπημένο setup που συνδυάζει άνεση και σπορ χαρακτήρα.

Η νέα BMW Σειρά 1 (F70) ξεκινά στην Ελλάδα από 27.690 ευρώ για την έκδοση 116, ενώ η 120 ανεβαίνει στα 28.960 ευρώ. Οι ισχυρότερες εκδόσεις 123 xDrive και 120d τοποθετούνται αντίστοιχα στις 36.300 και 35.960 ευρώ, ενώ η κορυφαία M135 xDrive με τα 300 άλογα αγγίζει τις 55.200 ευρώ. Για όσους επιλέγουν μέσω χρηματοδότησης BMW Select, η μηνιαία δόση ξεκινά από 219 ευρώ, κάνοντας το μοντέλο ακόμα πιο προσιτό για όσους αναζητούν premium ποιότητα χωρίς να ξεπεράσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τι κρατάμε;

  • 1.780 ταξινομήσεις: η απόλυτη πρωταθλήτρια πωλήσεων στην κατηγορία της
  • Πιο πλούσιο εσωτερικό και τεχνολογία BMW OS9
  • Πλήρης γκάμα από 122 έως 300 ίππους με βενζίνη, diesel και mild hybrid
  • Πραγματικός premium χαρακτήρας με προσιτή είσοδο στα 27.690€

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη McLaren: Νόρις και Πιάστρι ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; – Τι έδειξε έρευνα με περισσότερες από 975.000 μετρήσεις

Νέος ΚΟΚ: Πιάνουν …δουλειά οι κάμερες AI σε 600 λεωφορεία που θα «κόβουν» κλήσεις – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lizzo-new
LIFESTYLE

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

pauline-hanson-burqa
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής μπήκε στη Γερουσία με… μπούρκα (video)

ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Δύσκολη συνεδρίαση, βαρύ το κλίμα για Παππά, ικανοποιεί, προς το παρόν, η ανάληψη ευθύνης - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Έπρεπε να έχω ζητήσει από τον Παππά να αποσυρθεί μετά το 13-0 λόγω της απαράδεκτης επιπολαιότητάς του

VROXI1425
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ερχονται βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας»

pierrakakis_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Η κυβέρνηση επενδύει στα θετικά μέτρα, αλλά ψάχνει και… άσσο να τραβήξει από το μανίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:23
lizzo-new
LIFESTYLE

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

pauline-hanson-burqa
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής μπήκε στη Γερουσία με… μπούρκα (video)

ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Δύσκολη συνεδρίαση, βαρύ το κλίμα για Παππά, ικανοποιεί, προς το παρόν, η ανάληψη ευθύνης - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Έπρεπε να έχω ζητήσει από τον Παππά να αποσυρθεί μετά το 13-0 λόγω της απαράδεκτης επιπολαιότητάς του

1 / 3