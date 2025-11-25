Αναβάθμιση της Πειραιώς σε AAA από MSCI, κορυφαία διεθνής διάκριση για επιδόσεις ESG

Ο διεθνής δείκτης MSCI ESG Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς από «AA» σε «AAA», τη μέγιστη βαθμολογία που αποδίδεται σε επιχειρήσεις για την επίδοσή τους σε θέματα βιωσιμότητας, περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης. Η διάκριση αυτή αποτελεί την πρώτη στην ιστορία της τράπεζας σε αυτό το επίπεδο και την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων οργανισμών παγκοσμίως στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πρόοδος της Πειραιώς καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από την αξιολόγηση «BBB» στα τέλη του 2020, η τράπεζα έχει αναβαθμιστεί διαδοχικά, φτάνοντας σήμερα να είναι η μοναδική ελληνική επιχείρηση με την ανώτατη βαθμολογία «AAA». Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 18% των τραπεζών που παρακολουθεί ο δείκτης MSCI παγκοσμίως λαμβάνει αντίστοιχη κατάταξη.

Ο δείκτης MSCI ESG αποτιμά την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται σε μακροχρόνιους κινδύνους και προκλήσεις που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε κλίμακα από «CCC» έως «AAA» και βασίζεται σε δείκτες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε κλάδου, την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την επίδραση στην κοινωνία.

Η αναβάθμιση της Πειραιώς αντανακλά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας και δημοσιοποίησης, ειδικά μετά την υιοθέτηση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Εταιρική Αναφορά στη Βιωσιμότητα (CSRD). Οι πρακτικές αυτές βελτίωσαν ουσιαστικά την παρουσίαση των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων της τράπεζας και ενίσχυσαν τη συνολική εικόνα της σε θέματα ESG.

Η νέα βαθμολογία αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη σχέση της Πειραιώς με θεσμικούς επενδυτές, καθώς τα κριτήρια ESG έχουν εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων διεθνώς. Η διάκριση από τον MSCI αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια της τράπεζας για ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική της και ενισχύει τη θέση της στην αγορά ως οργανισμού με ισχυρή εταιρική υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές