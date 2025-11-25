ΕΧΑΕ: Ισχυρή βελτίωση αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο 2025 με διπλασιασμό καθαρών κερδών

Διπλασιασμό των καθαρών κερδών στο εννεάμηνο του 2025 κατέγραψε ο Όμιλος ΕΧΑΕ, με τα αποτελέσματα να ενισχύονται σημαντικά σε όλα τα βασικά μεγέθη. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 26,8 εκατ. ευρώ, έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 103%. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 0,464 ευρώ, από 0,229 ευρώ πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 64,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 62,6% σε σχέση με τα 39,8 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2024. Στο σύνολο των εσόδων, κυρίαρχο ρόλο συνεχίζουν να έχουν τα δικαιώματα συναλλακτικής δραστηριότητας και οι μετασυναλλακτικές υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλύπτοντας 73,4% του τζίρου. Επιπλέον, 16,1% των εσόδων προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες, ενώ το υπόλοιπο 10,5% αφορά υπηρεσίες τεχνολογίας και ψηφιακές υποδομές που παρέχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 26,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κυρίως λόγω της ανόδου στις αμοιβές προσωπικού κατά 27%, καθώς και της αύξησης κατά 41,5% των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω συμβουλευτικών αμοιβών που σχετίζονται με την προτεινόμενη εξαγορά από την Euronext. Παρά τη διεύρυνση των εξόδων, τα αποτελέσματα παρέμειναν ισχυρά, με τα EBITDA να φθάνουν τα 36 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 95,7%, και τα EBIT να διαμορφώνονται στα 32,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113,7%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις του ομίλου αντικατοπτρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία καταγράφει υψηλή συμμετοχή διεθνών επενδυτών και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Όπως σημείωσε, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύει διαρκώς το προφίλ του ως ώριμη και αξιόπιστη αγορά.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη ένταξη της ΕΧΑΕ στον Όμιλο Euronext αναμένεται να προσφέρει νέα δυναμική στην ελληνική αγορά κεφαλαίου, διευρύνοντας τη διεθνή προβολή της, αυξάνοντας το βάθος της αγοράς και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις και επενδυτές. Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, η συνεργασία αυτή στηρίζει έναν στρατηγικό στόχο: τη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής και ισχυρής κεφαλαιαγοράς για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές