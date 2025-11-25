Σταθερή διεθνής παρουσία για τον ελληνικό κλάδο μαρμάρου με τη συμμετοχή ΙΚΤΙΝΟΣ στην Big 5 Global

Η μεγαλύτερη έκθεση κατασκευών της Μέσης Ανατολής, η Big 5 Global στο Ντουμπάι, φιλοξενεί για 25η συνεχόμενη χρονιά ελληνικό μάρμαρο, καθώς η ΙΚΤΙΝΟΣ συμμετέχει ξανά παρουσιάζοντας νέες συλλογές και υλικά που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής και διακόσμησης. Η διοργάνωση, που διαρκεί έως τις 27 Νοεμβρίου 2025, συγκεντρώνει χιλιάδες αρχιτέκτονες, μηχανικούς και developers από όλο τον κόσμο, αποτελώντας κομβικό σημείο εμπορικών επαφών για τον κλάδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο περίπτερό της παρουσιάζονται επιλεγμένες ποικιλίες από τα ιδιόκτητα λατομεία της, μεταξύ των οποίων οι εμβληματικοί τύποι Θάσου, Βώλακα, Νέστου και Κάλλιστον. Η δυνατότητα πλήρους ποιοτικού ελέγχου και σταθερής διάθεσης πρώτης ύλης αξιοποιείται σε μεγάλα έργα του εξωτερικού, όπου η ελληνική πέτρα διατηρεί σταθερή ζήτηση.

Στα εκθέματα ξεχωρίζει το Golden Spider, λευκό μάρμαρο με χαρακτηριστικές χρυσές φλέβες, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μέση Ανατολή. Το συγκεκριμένο υλικό έχει επιλεγεί για το Wynn Al Marjan Island στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το νέο πολυτελές integrated resort της Wynn Resorts που αναμένεται να λειτουργήσει το 2027. Το έργο αυτό αποτελεί την έβδομη συνεργασία της ΙΚΤΙΝΟΣ με τον διεθνή όμιλο, μετά από αντίστοιχες εφαρμογές σε Βοστώνη, Λας Βέγκας και Μακάο.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η παρουσία στη Big 5 Global λειτουργεί ως στρατηγικό κανάλι διεύρυνσης συνεργασιών, καθώς η έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τομέα δομικών υλικών και κατασκευών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και να ανοίξει νέες προοπτικές στις αγορές της Μέσης Ανατολής.

