Έρευνα MRB για το Ε.Ε.Α.: To 59,8% κρίνει αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ – 2 στους 3 πολίτες της Αττικής δεν τα βγάζουν πέρα

Μία έρευνα για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, έκανε η MRB για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο παρουσίασε τα ευρήματα στην εκδήλωσή του για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε για τους κατοίκους του Νομού Αττικής, είναι αποκαρδιωτικά.

Συνολικά οι 6 στους 10 κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης μη επαρκή, ενώ μόλις το 12% των πολιτών του Νομού θεωρούν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό.

Για 2 στους 3 πολίτες το εισόδημα στο Ν. Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε έξοδα όπως διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Επίσης, το 73,1% των κατοίκων του Νομού Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Τα βασικά προβλήματα των ΜμΕ είναι:

Μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών – 55,9%

Υψηλό λειτουργικό κόστος- 45,9%

Οφειλές σε τράπεζες/δημόσιο- 43,1%

Έλλειψη ρευστότητας – 38,5%

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε:

«Τα ευρήματα της έρευνας που έκανε η MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Και αυτά πρέπει να εστιάζουν στις μειώσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και στη στήριξη των ΜμΕ. Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν για να βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά».

