25.11.2025 16:24

Εσπερίδα με ελεύθερη είσοδο για την Αλληλεγγύη και την Ανθρώπινη Ζωή στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης – Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026

25.11.2025 16:24
Σε έναν κόσμο όπου οι ειδήσεις για τη βία και τον φόβο γίνονται καθημερινότητα, η ανάγκη να μιλήσουμε για την αξία της ανθρώπινης ζωής και τη δύναμη της αλληλεγγύης είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους ενώνουν τις φωνές τους σε μια εσπερίδα κατά της βίας, υπέρ της Παγκόσμιας Ειρήνης, με τίτλο «Φωνές του κόσμου», στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελπίδα και η ανθρωπιά είναι το φως που μπορεί μέσα από τις αρχές και τα ιδεώδη του Ελληνικού πολιτισμού να νικήσουν την σκληρότητα των καιρών μας.

Κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει μέσα στον φόβο. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στη βία. Ο αθλητισμός, η τέχνη, η επιστήμη και η δημοσιογραφία γίνονται σύμμαχοι σε έναν κοινό αγώνα: να κρατήσουμε ζωντανή την πίστη στον άνθρωπο.

Με τις δικές τους μαρτυρίες και σκέψεις θα τοποθετηθούν: Παναγιώτης Φασούλας (κορυφαίος διεθνής καλαθοσφαιριστής και πρώην Δήμαρχος), Πάνος Σόμπολος (πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δημοσιογράφος), Έρρικα Πρεζεράκου (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας), Αντώνης Αυγερινός (Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού),  Μάνος Σταραμόπουλος (Δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου), Νίκος Γιώτης (Διευθυντής “ΠPAKTOPEIOY FM” – PAΔIOΦΩNO TOY AΠE-MΠE),  πάτερ Χρήστος Μήτσιος (ένας άνθρωπος σύμβολο στην κοινωνία με την δράση και το έργο του), Φωτεινή Χριστοδούλου (Κοινωνική λειτουργός – Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ), Νίκος Γραιγός (Ερμηνευτής, μουσικός επιμελητής) ο οποίος και θα μας ταξιδέψει με την φωνή του σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, μέσα από εμβληματικούς συνθέτες που σφράγισαν με το έργο τους το Ελληνικό αίσθημα.

Την εσπερίδα θα παρουσιάσει η ξεχωριστή κυρία της δημοσιογραφίας Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 11 κομβικά λάθη που παραδέχεται ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» για την περίοδο 2015 – 2023

trump-zelenskyy-12
ΚΟΣΜΟΣ

Επαφές – θρίλερ για Ουκρανία: Για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν μιλούν οι ΗΠΑ – Πληροφορίες για συμφωνία από Κίεβο, μήνυμα ετοιμότητας από Λαβρόφ

komission 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Πράσινο φως για το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2026

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν έχει ανακάμψει από την κρίση – Στοιχεία-σοκ από την Eurostat

mareva mitsotaki 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Nα βοηθήσουμε τους γονείς να ανακτήσουν τον έλεγχο

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

