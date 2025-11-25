search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:38
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 12:33

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Moxy Athens City η έκθεση “MANIFESTO” του Μιχάλη Τσακουντή

25.11.2025 12:33
manifesto_new

Η ατομική έκθεση του εικαστικού Μιχάλη Τσακουντή, “MANIFESTO”, προσέφερε στο κοινό μια μοναδική εμπειρία τέχνης και φιλοξενίας μέσα στον ζωντανό χώρο του Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 14 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών, συλλεκτών και φίλων της σύγχρονης τέχνης.

Εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία, η σειρά πορτρέτων του Τσακουντή λειτούργησε ως μια σύγχρονη καλλιτεχνική δήλωση, διερευνώντας τον άνθρωπο, το πάθος και την ύπαρξη. Κάθε έργο αντανακλούσε την προσωπική του ματιά στον κόσμο, με έντονη ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υμνεί τον έρωτα και το ανθρώπινο δράμα.

Με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Λονδίνο, ο Μιχάλης Τσακουντής διαθέτει μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία, με εκθέσεις σε Ελλάδα και διεθνώς, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως Μιλάνο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Η επιθυμία μου να επικοινωνήσω με τον άλλον είναι ο λόγος που ασχολούμαι με το πορτρέτο.»

Η έκθεση “MANIFESTO” είναι η απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να ανθίσει σε κάθε χώρο, ακόμα και μέσα σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που συνδυάζει αισθητική, δημιουργικότητα και ζεστή φιλοξενία.

Το Moxy Athens City και η SWOT Hospitality ευχαριστούν θερμά τον καλλιτέχνη, τους συνεργάτες και όλους όσους επισκέφτηκαν την έκθεση, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη παραμένει ζωντανή και προσιτή σε όλους.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

pamestoixima_adv
ADVERTORIAL

Το live casino του Pamestoixima.gr γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του κληρώνοντας ένα αυτοκίνητο – Η μεγάλη νικήτρια παρέλαβε τα κλειδιά μέσα από ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού (video)

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

fotia-londino
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις και μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:36
kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

pamestoixima_adv
ADVERTORIAL

Το live casino του Pamestoixima.gr γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του κληρώνοντας ένα αυτοκίνητο – Η μεγάλη νικήτρια παρέλαβε τα κλειδιά μέσα από ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού (video)

1 / 3