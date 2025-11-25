«Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

Ολοκληρώνεται με επιτυχία την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 ο δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Σύγχρονο Θέατρο για τον «Πουπουλένιο» (The Pillowman) του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Στη συνέχεια, η παράσταση που κέρδισε το κοινό της Αθήνας και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, θα παρουσιαστεί σε πόλεις της Ελλάδας.

Το έργο του Μάρτιν ΜακΝτόνα, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της σύγχρονης παγκόσμιας δραματουργίας, συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, αγγίζοντας βαθιά ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα, μέσα από την ιστορία ενός συγγραφέα που ερευνάται για τα φρικιαστικά παραμύθια που γράφει.

Ο κόσμος της φαντασίας μπλέκεται με τον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα.

Η παράσταση ξεδιπλώνει τις σκοτεινές και συχνά αθέατες όψεις της ανθρώπινης ψυχής, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τη σχέση της τέχνης με την εξουσία και την ελευθερία της έκφρασης. Με έντονη δραματική ένταση και μαύρο χιούμορ, κρατά το κοινό καθηλωμένο από την αρχή έως το τέλος, προκαλώντας συγκίνηση και στοχασμό.

Συντελεστές

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Ηθοποιοί: Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου, Γεράσιμος Σκαφίδας

Πρόγραμμα Περιοδείας

Λαμία

Δημοτικό Θέατρο Λαμίας

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00

Λάρισα

Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00

Βόλος

Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 19:30

Ηράκλειο

Θέατρο Αστόρια

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00

Χανιά

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00

Θεσσαλονίκη

Θέατρο Artbox Fargani

από 30 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2026

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00

Σέρρες

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Σερρών

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00

Κοζάνη

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 19:30

Πάτρα

Κινηματοθέατρο Πάνθεον

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 21:00, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

Χριστούγεννα για όλους στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Δράσεις για παιδιά και ενήλικες

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

Σκάρλετ Γιόχανσον: Θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκδοχή του «Εξορκιστή»